Incidente a Torre del Greco, Nunzio non ce l’ha fatta: è morto a soli 17 anni

Non ce l’ha fatta Nunzio Arcella, il ragazzo coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto lo scorso 12 agosto a Torre del Greco: è morto, dopo una settimana di agonia, a soli 17 anni.

Incidente a Torre del Greco: è morto un ragazzo di 17 anni

Nunzio, originario di Torre Annunziata, si trovava a bordo di uno scooter, in compagnia di un amico, quando si sarebbe verificato un violento scontro con un’auto che viaggiava nella direzione opposta. Il giovane sarebbe stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale del Mare dove, in queste ultime ore, ne è stato constatato il decesso.

Ad annunciare la tragica notizia è stato il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo: “Torre Annunziata piange l’ennesima giovane vittima della strada. Dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte, si è spento a soli 17 anni Nunzio Arcella, coinvolto in un incidente stradale avvenuto la settimana scorsa”.

“E’ una ferita profonda, per la famiglia, per la comunità scolastica e per l’intera città. A nome dell’amministrazione comunale, della Giunta, del Presidente del Consiglio e di tutti i consiglieri comunali, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti conoscevano Nunzio”.

Resta, invece, ricoverato in ospedale il ragazzo che viaggiava sullo scooter in compagnia di Nunzio ma non trapelano notizie sulle sue condizioni.