Torre del Greco, auto crivellata di colpi di pistola: il conducente si era appena fermato

Ago 23, 2025 - Veronica Ronza

Carabinieri

Ore di apprensione nella serata di ieri a Torre del Greco dove un’auto sarebbe stata crivellata da colpi di pistola, esplosi da ignoti. Per fortuna la persona all’interno dell’abitacolo sarebbe rimasta illesa.

Paura a Torre del Greco: colpi di pistola nell’auto

Stando a quanto reso noto da Il Corriere, l’accaduto si sarebbe verificato in via Fontana. L’uomo alla guida dell’auto aveva appena spento il motore, parcheggiando il veicolo, quando qualcuno, forse a bordo di uno scooter o una motocicletta, avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la vettura.

A bordo dell’auto si trovava un uomo già noto alle forze dell’ordine che, per fortuna, nonostante i numerosi colpi, sarebbe uscito dal veicolo sano e salvo. Sul posto sono giunti i carabinieri che dovranno far chiarezza sulla vicenda, individuandone i responsabili.

Pare che nelle stesse ore, altri colpi di pistola siano stati esplosi anche contro una palazzina poco distante dal luogo dove si trovava l’auto.

