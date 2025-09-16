Torre del Greco incanta Milano: Francesca Ordura è sulla prestigiosa rivista di cucina

Torre del Greco incanta Milano: Francesca Ordura, originaria della città del corallo, appare nel numero della prestigiosa rivista Cucina Naturale con la sua rivisitazione vegana del maritozzo con la panna. Un riconoscimento nazionale che porta il sapore, l’autenticità e l’identità di Civitavecchia al centro del panorama culinario italiano. Francesca è anche madre dell’attore civitavecchiese Gabriele Campagna, giovane talento già protagonista di progetti teatrali e cinematografici.

Torre del Greco, Francesca Ordura sulla prestigiosa rivista

Francesca Ordura è una Cesarina attiva a Civitavecchia, ambasciatrice della cucina di casa italiana e volto della rete nazionale Cesarine. Conosciuta come “La Cesarina del Cuore”, accoglie ospiti nella sua villa immersa tra ulivi e alberi da frutto, guidandoli alla scoperta di tradizioni, racconti e sapori autentici. La sua filosofia è semplice ma potente: “Chi cucina con amore, sazia più del cibo”.

Nel numero di settembre 2025, Francesca presenta la sua versione vegana dei maritozzi con la panna. Un gesto che non è solo culinario ma simbolico: reinterpretare un dolce tradizionale romano, rendendolo inclusivo e attuale senza perdere il legame con la memoria collettiva. La rivista Cucina Naturale, punto di riferimento per chi sceglie un’alimentazione consapevole, ha scelto la sua ricetta come esempio di come la tradizione italiana possa dialogare con l’innovazione.

La storia di Francesca non si ferma a Civitavecchia. Le sue radici affondano a Torre del Greco, terra del corallo e di famiglie artigiane. Da lì trae il senso della precisione e dell’arte, unito al ricordo dello zio, che le trasmise principi vicini alla filosofia giapponese: rigore, delicatezza e rispetto per la materia prima. Tutto questo vive nei suoi piatti, che raccontano storie di Mediterraneo e di Oriente intrecciati.