Sparatoria in pieno giorno a Torre del Greco, terrore tra la gente: c’è un uomo in ospedale

Sparatoria in pieno giorno a Torre del Greco, in zona lungomare, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola.

Sparatoria a Torre del Greco: c’è un ferito

L’agguato si è verificato in via De Gasperi. La vittima – un 59enne pare con precedenti penali – sarebbe stata colpita in particolare ad una gamba, finendo d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Il colpo è avvenuto sotto gli occhi terrorizzati dei cittadini che si sono barricati in casa. Sul posto sono arrivati i familiari della vittima che lo hanno caricato in auto per portarlo al pronto soccorso. A premere il grilletto, secondo una prima ricostruzione fornita da alcuni testimoni, sarebbero stati due soggetti esili in sella ad uno scooter.

“Ancora una volta Torre del Greco è teatro di una violenza fuori controllo che getta nel panico la cittadinanza. È intollerabile che interi quartieri vivano nella paura di simili episodi criminali che avvengono oramai alla luce del giorno. Chiediamo che venga convocato con urgenza un Comitato per l’ordine e la sicurezza, per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e dare risposte concrete ai cittadini. Torre del Greco non può essere lasciata in balìa di una criminalità pronta a sparare all’impazzata senza porsi il problema di poter mietere vittime innocenti” – hanno commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli e i referenti di Europa Verde Antonio Borrelli e Michele Lunella.