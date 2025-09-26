Capitaneria di Porto, cambio al vertice: lascia Salvatori, arriva Labella

Avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Torre del Greco: lascia l’incarico il comandante Leonello Salvatori, al suo posto arriva Angelo Labella.

La Capitaneria di Porto di Torre del Greco cambia comandante

Un passaggio di consegne che segna una pagina importante per la città di Torre del Greco e per la sua storica Capitaneria di Porto. Lo scorso 18 settembre, nella splendida cornice di Villa Campolieto a Ercolano, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Compartimento marittimo di Torre del Greco, istituito nel lontano 1908 con Regio Decreto e tra i più antichi d’Italia.

Protagonisti della giornata i due comandanti: Leonello Salvatori, uscente, e Angelo Labella, entrante. Salvatori, visibilmente emozionato, ha tracciato un bilancio del suo anno di guida: “Lascio la capitaneria di Torre del Greco, dopo un anno. Un anno molto impegnativo e di stupende esperienze professionali”.

“Abbiamo fatto tantissime attività a favore del cluster marittimo e del territorio: è stato riaperto il ‘Waterfront’ di Portici, abbiamo dato la spinta a nuovi progetti per il porto di Torre del Greco”.

“Abbiamo più che triplicato i risultati sui controlli della filiera della pesca, tanti interventi ambientali per garantire la purezza del nostro mare, fino alla provincia di Benevento, sempre in sinergia con le Procure e le forze di Polizia”.

L’entusiasmo del nuovo comandante, Angelo Labella

Il nuovo comandante, Angelo Labella, ha raccolto il testimone con entusiasmo: “Oggi per me è una giornata importante ed emozionante. Sono stato designato quale Capo di Compartimento Marittimo del Porto di Torre del Greco che è una realtà storica. Ringrazio il Comando Generale per aver dato questa opportunità. Cercheremo, innanzitutto, se possibile, di aumentare le performances già ottime della Capitaneria, mantenendo saldi i principi di efficacia, efficienza e trasparenza”.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui la vicepresidente del Consiglio Regionale Loredana Raia, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il primo cittadino di Portici Vincenzo Cuomo e il contrammiraglio Gaetano Angora.