Esce di casa e non torna più, Antonio è scomparso da Torre del Greco: ha l’Alzheimer

Un uomo è scomparso nella mattinata di ieri da Torre del Greco: si chiama Antonio Schiavoni ed è affetto da Alzheimer. A lanciare l’appello, durante la trasmissione Chi l’ha Visto, è stata sua moglie Rosaria, particolarmente preoccupata per il marito.

Uomo scomparso da Torre del Greco: si cerca Antonio Schiavoni

Antonio sarebbe uscito di casa in mattinata per la sua consueta passeggiata. Questa volta, però, non avrebbe portato il cellulare con sé e non riuscendosi a mettere in contatto con la moglie, probabilmente, potrebbe aver perso il senso dell’orientamento.

“Mio marito ha la sindrome di Alzheimer. Non è la prima volta che si allontana però porta sempre con sé il cellulare quindi io lo geolocalizzo e gli do i punti di riferimenti. Per una serie di situazioni, per la prima volta non lo ha portato con sé. Io sono andata al lavoro e da quello che ho potuto capire lui è uscito poco dopo di me. Ho chiesto al bar dove di solito si ferma a prendere il caffè e lo hanno visto” – ha raccontato la moglie nel corso della trasmissione.

“Quando sono tornata a casa mi sono resa conto che non aveva il cellulare e ho cominciato a muovermi nei dintorni. Non ho automobile in questo periodo quindi ho girato a piedi cercando di chiedere alle persone, ai vicini. Non penso si sia allontanato tanto. Sembra che lo abbiano visto a Portici. Mio figlio si è mosso un po’ sui social e lo hanno visto a Torre del Greco alle 17:00. Al momento l’unica cosa che ricorda sempre è il suo nome e cognome, oltre alla data di nascita. La mia paura è che sta da troppo tempo per strada, io sono il suo punto di riferimento, io di solito lo guido al cellulare e poi lo raggiungo“.

Antonio ha un paio di jeans scuri e una camicia grigia. Essendo in strada da molte ore potrebbe essere spaesato e particolarmente stanco. Per qualsiasi segnalazione che possa contribuire al decorso delle indagini è possibile mettersi in contatto con le forze dell’ordine o con la redazione di Chi l’ha Visto.