Ricovero improvviso e intervento d’urgenza per Peppe Di Napoli: “La ripresa sarà lunga”

Intervento d’urgenza per Peppe di Napoli, il pescivendolo star dei social ed ex naufrago de L’isola dei famosi: è stato lo stesso influencer ad annunciare il ricovero ai suoi followers, via social.

Ricovero e intervento d’urgenza per Peppe Di Napoli: l’annuncio

La comunicazione è stata diffusa attraverso un video per rendere noto ai clienti la chiusura del ristorante nella giornata odierna: “Con grande dispiacere siamo costretti ad informarvi che, a seguito di un ricovero improvviso e di un delicato intervento d’urgenza in ortopedia, al momento ci troviamo a Bari sotto osservazione medica. Per questo motivo il ristorante resterà eccezionalmente chiuso”.

“È stata una situazione del tutto inaspettata che ci costringe a fermarci per un giorno, ma la salute viene prima di tutto. La pescheria resterà regolarmente aperta e operativa. Salvo ulteriori indicazioni mediche, vi aspettiamo nuovamente da venerdì per riprendere il servizio come sempre, con la stessa passione e dedizione”.

Di poche ore fa l’aggiornamento fornito dallo stesso Di Napoli: “L’intervento che ho affrontato è stato piuttosto impegnativo, è durato quasi 4 ore, ma fortunatamente è andato tutto bene. Adesso sono in fase di ripresa e voglio ringraziare di cuore tutti voi per i messaggi, l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato. Ancora una volta ho sentito il vostro calore arrivare da ogni parte”.

“Un ringraziamento speciale va a tutto il popolo di Bari, che si è messo a disposizione per qualsiasi necessità. Un gesto che non dimenticherò. Desidero inoltre ringraziare i medici che hanno fatto il possibile per sistemare tutto, in particolare la dottoressa Fussi e il suo impeccabile staff, per la professionalità, l’umanità e l’attenzione che mi hanno dedicato durante questo percorso”.

“Dopo le esperienze degli anni passati, ormai è diventato quasi un rito scaramantico: non entro più in sala operatoria senza prima annunciarlo sui social. Mi piace pensare che il vostro affetto mi accompagni anche lì. La ripresa sarà un po’ lunga, quindi non mi vedrete subito correre come prima, ma per fortuna ho una famiglia che corre anche per me. Grazie sempre a tutti per il sostegno, l’affetto e le preghiere che mi avete fatto sentire in questi giorni”.