L’isola napoletana sul podio delle mete più eleganti d’Europa: batte St. Tropez e Portofino

Napoli sul podio delle mete più eleganti d’Europa con le meraviglie di Capri: l’isola partenopea si colloca tra i primi posti della classifica stilata da European Best Destination per le destinazioni più attrattive dell’estate 2026.

Estate 2026, Napoli sul podio: Capri tra le più eleganti d’Europa

Gli esperti di viaggio di European Best Destination hanno esaminato oltre 200 località costiere, selezionando le migliori per stilare la classifica delle destinazioni balneari più eleganti di tutta Europa, servendosi anche delle valutazioni dei viaggiatori.

La classifica è stata realizzata prendendo in considerazione l’eleganza degli edifici, identità e storia oltre alla qualità dell’ospitalità, la gastronomia, l’atmosfera sofisticata, la meraviglia del paesaggio tra natura, spiagge e porti.

A conquistare il primo posto è Konavle-Cavtat, in Croazia, seguita da Cassis, in Francia. Terzo posto per Capri che chiude il podio con le bellezze della meravigliosa isola partenopea dalle acque cristalline, famosa in tutto il mondo.

“Capri è stata un’icona dell’eleganza mediterranea per secoli. Dal tempo degli imperatori romani agli scrittori e artisti del XX secolo, quest’isola ha sedotto il mondo con le sue scogliere, i suoi giardini e le sue acque azzurre. Il suo fascino non risiede solo nei panorami mozzafiato, ma anche nello stile di vita raffinato: caffè chic sulla Piazzetta, limoneti, sandali fatti a mano e ville senza tempo affacciate sul mare. Capri non riguarda il lusso moderno, ma un senso eterno di stile e bellezza” – si legge nella descrizione di European Best Destination.

La classifica