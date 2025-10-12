Violento incidente a Torre del Greco: grave un ragazzo di 28 anni

Violento incidente a Torre del Greco, che si è verificato in via Circonvallazione. Un’automobile e un motorino si sono scontrati, causando gravissime ferite al 28enne alla guida del mezzo a due ruote. L’uomo, originario della città vesuviana, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli.

Le sue condizioni sono giudicate critiche e resta ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Torre del Greco e i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale.

Indagini in corso per chiarire le cause dello scontro

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. A quanto si apprende, l’auto coinvolta era guidata da una ragazza di 21 anni. L’impatto, avvenuto nella notte, è stato particolarmente violento. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco stanno svolgendo rilievi e ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.