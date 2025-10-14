Anziano investito da una moto, ferito anche il suo cane: “Il pirata è scappato senza soccorrere”

Ancora un incidente, sabato 11 ottobre intorno alle 19 in Via Cavallo a Torre Del Greco: un pirata della strada ha investito un uomo di 71 anni assieme al suo cane.

Incidente a Torre del Greco, il pirata non si è fermato per i soccorsi

Salvatore Pinto ex vigile del fuoco ogni sera si reca in Via Cavallo per fare un giro assieme al suo cane. La sera dell’11 ottobre come ogni sera ha ripetuto il rito quando improvvisamente all’altezza tra il ponte ferroviario e il ponte autostradale un guidatore lo ha investito.

La vittima denuncia che la persona alla guida del ciclomotore non avrebbe prestato soccorso, scappando dopo l’impatto. A trovare le vittime una ragazza di passaggio che ha chiamato i soccorsi: ricoverato l’uomo, che nella caduta ha battuto la testa.

Anche il cane ha avuto bisogno di un intervento sanitario d’urgenza: rischia di perdere la lingua a causa dell’incidente.

Le dichiarazioni

“L’appello è quello di ricorrere al senso civico e rispettare le norme del codice stradale: perchè fermarsi, prendersi le proprie responsabilità e prestare soccorso può essere decisivo per un una persona o un animale”, racconta il figlio di Salvatore Pinto.

“La cosa più fastidiosa è essere lasciati li, è la cosa è più triste, perchè i primi soccorsi sono arrivarti dopo mezz’ora e il tempo poteva essere decisivo“, ha continuato.

Lunedì 13 ottobre il cane ricoverato a seguito di un’emorragia in fin di vita è ritornato a casa assieme a Pinto che ha riportato diversi traumi. Scampando ad una tragedia.

Le autorità di Torre Del Greco stanno indagando, grazie all’aiuto delle telecamere della vicina rotonda autostradale e di commercianti della zona per ritrovare il pirata della strada, di cui non si hanno notizie.

Il mezzo con cui si è dato alla fuga non è stato ancora identificato con certezza ma si tratterebbe, stando alle testimonianze, di una moto o di un ciclomotore.