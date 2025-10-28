Torre del Greco, ingresso gratis per tutti a Villa Sora: la meraviglia sul Golfo di Napoli
Ott 28, 2025 - Veronica Ronza
Villa Sora a Torre del Greco
Domenica 2 novembre, tra le meraviglie culturali e paesaggistiche visitabili liberamente in occasione della Domenica al Museo, a Torre del Greco sarà possibile accedere con ingresso gratis a Villa Sora, grazie all’iniziativa promossa dal Gruppo Archeologico Vesuviano.
Torre del Greco: Villa Sora apre con ingresso gratis per tutti
I visitatori potranno visitare gratuitamente la suggestiva Villa Sora, la grande e scenografica villa marittima in contrada Sora che si apriva sul mare con un fronte di 150 metri di lunghezza, parte di quel sistema di ville d’otium ricordate anche da Strabone che si dispiegavano lungo il Golfo di Napoli ed abitate dai più ricchi esponenti del centro dirigente romano.
Il Gruppo Archeologico Vesuviano, dalle ore 10.30 alle ore 12.45, accoglie appassionati e visitatori per accompagnarli, attraverso una dettagliata visita guidata gratuita, alla scoperta dell’antica villa (prenotazioni chiamando al 3792196736 o scrivendo a archeotorre@gmail.com o contattando la pagina social Gruppo Archeologico Vesuviano).
Nella stessa giornata, anche il Parco Archeologico di Ercolano, e tutti gli altri siti museali di proprietà statale, accoglierà i visitatori riservando loro l’ingresso gratis. Iniziativa che si replicherà martedì 4 novembre in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.