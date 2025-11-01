Lascia una moglie e tre figli Aniello Scarpati, capo pattuglia della volante della Polizia di Stato, che ha perso la vita nella notte in un terribile incidente avvenuto su viale Europa, a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Lo scontro è stato violentissimo e ha coinvolto un’auto di servizio e un Suv Bmw X4.

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo del Suv c’erano sei persone, tra cui due minori. Quattro di loro sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, mentre il conducente si è dato alla fuga. La Polizia di Stato indaga per omissione di soccorso.

Morto l’agente Aniello Scarpati

Dalle prime informazioni emerse, la volante si sarebbe scontrata frontalmente con il Suv, che procedeva ad alta velocità. L’agente Scarpati, sbalzato dall’abitacolo, è morto sul colpo. Il collega alla guida, rimasto gravemente ferito, ha riportato diverse fratture e si trova in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico d’urgenza.

Sul luogo del tragico incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che successivamente ha visitato in ospedale l’agente ferito e fatto visita alla famiglia del poliziotto deceduto, portando la vicinanza dell’intera Polizia di Stato.

Lutto e cordoglio per la Polizia di Stato

La morte di Aniello Scarpati ha suscitato profonda commozione tra i colleghi e nella comunità di Torre del Greco. Un servitore dello Stato che ha perso la vita durante il proprio turno di servizio, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia e tra chi lo conosceva.

Il cordoglio del sindaco Mennella

Così il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella: “Abbiamo portato, attraverso la dirigente Antonella Palumbo, la piena solidarietà dell’amministrazione comunale e dell’intera città a tutto il personale in servizio al commissariato di Torre del Greco, la scorsa notte colpito da un gravissimo lutto, con la perdita di un agente e il grave ferimento di un altro poliziotto a causa di un incidente verificatosi in viale Europa (sul quale sono in corso indagini sulle quali al momento è giusto non esprimersi)”.

“Come Comune ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima, che ha perso la vita nel corso dello svolgimento della propria meritoria attività al servizio della collettività, e seguiamo costantemente l’evolversi della situazione, sia in relazione alle condizioni relative dell’agente ferito sia in merito agli sviluppi dell’indagine su quanto accaduto nella zona di viale Europa”.

Annullate tutte le manifestazioni a Torre del Greco

“Annulliamo tutte le manifestazioni elettorali e politiche previste per la giornata odierna, quale segno di vicinanza e solidarietà alla Polizia di Stato che stanotte ha perso un suo agente, Aniello Scarpati di 47 anni, mentre era in servizio per assicurare la sicurezza nel nostro territorio”.

“Alla dirigente dott.ssa Palumbo e alla sua squadra esprimiamo un sentito cordoglio, auspicando che il poliziotto rimasto gravemente ferito e ricoverato all’Ospedale del Mare, possa riprendersi al più presto” – Così dichiara il segretario del circolo del PD di Torre del Greco, Salvatore Romano.