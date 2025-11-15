Follia a Torre del Greco: sale sul tetto di casa e si mette a sparare alle auto in sosta

Nella serata di ieri, un uomo di 77 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Torre del Greco a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti: si sarebbe messo a sparare col fucile contro le auto in sosta dal tetto della sua abitazione.

Arrestato a Torre del Greco: spara alle auto in sosta dal tetto

Al 112 arrivano segnalazioni di un uomo che spara alle auto in sosta, premendo il grilletto di un fucile a pallini dall’alto del suo appartamento. I carabinieri della sezione operativa e della stazione di Torre del Greco raggiungono l’indirizzo indicato e bussano alla porta dell’uomo.

All’interno dell’abitazione scoprono un vero e proprio laboratorio per la modifica delle armi e il confezionamento dei proiettili. Ad attirare per prima l’attenzione, una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa. Un’arma clandestina sulla quale sono in corso accertamenti. Poi una pistola calibro 22 e 3 fucili ad aria compressa, tutti di fabbricazione artigianale.

Nel locale anche inneschi di proiettile, buste di pallini di ferro e pezzi di armi. L’anziano è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Fino a ieri sera non aveva avuto nessun problema con la giustizia.