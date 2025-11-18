Cerca di rubare tra le auto in sosta a Torre del Greco poi arrivano i carabinieri: arrestato

Un nuovo arresto questa notte a Torre del Greco dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per tentato furto e danneggiamento.

Arresto a Torre del Greco: in manette per furto

Questa notte a Torre del Greco i Carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile della compagnia hanno arrestato per tentato furto e danneggiamento A. A., 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Imilitari, verso le 3, hanno notato l’uomo a largo Benigno mentre si nascondeva tra le auto in sosta.

L’uomo, poco prima, aveva danneggiato alcune auto e aveva infranto un finestrino. Gli arnesi sono stati sequestrati mentre il 51enne è in attesa di giudizio.

Soltanto pochi giorni fa, i carabinieri sono intervenuti sempre nella cittadina torrese a seguito della segnalazione di alcuni residenti di un uomo che, dal tetto della sua abitazione, sparava alle auto in sosta, premendo il grilletto di un fucile a pallini. Si tratta di un incensurato finito ai domiciliari, in attesa di giudizio per detenzione di arma clandestina e ricettazione.