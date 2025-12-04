Easy Basket School Days a Torre del Greco, un’occasione per conoscere la pallacanestro

Il 1° dicembre presso la Tensostruttura La Salle di Torre del Greco si è tenuta una tappa centrale del progetto Easy Basket School Days, che ha l’obiettivo di formare i docenti di educazione fisica alla conoscenza delle basi del minibasket e della pallacanestro.

Cosa sono gli Easy Basket School Days

Il progetto, finanziato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), è iniziato quest’anno con dei test in Campania e Valle d’Aosta, con l’obiettivo di estenderlo in tutta Italia il prossimo anno.

Si sono tenute tappe centrali in Campania a Sala Consilina, Avellino, San Giorgio del Sannio, Casapulla, Torre del Greco e Ponticelli. Durante le tappe, gli studenti della scuola Primaria e Secondaria hanno giocato e giocheranno a pallacanestro, mentre circa 70 docenti hanno partecipato ad un corso di aggiornamento sul minibasket finanziato dal Ministero dell’Istruzione.

Lo scopo è far conoscere ai docenti il minibasket facilitato come strumento di formazione per gli alunni e le alunne.

A Torre del Greco una delle tappe focali del progetto

A partecipare al progetto per Torre del Greco è stato l’Istituto “Don Bosco-F.D’Assisi” grazie all’entusiasmo della dirigente Rosanna Ammirati e degli insegnanti della scuola che hanno seguito con interesse i corsi d’aggiornamento.

La Tensostruttura La Salle ha ospitato i responsabili di Easy Basket School Days, Maurizio Cremonini e Roberta Regis, che hanno guidato più di 200 alunni della scuola.

Torre del Greco si è messa a disposizione con entusiasmo, con il sindaco Luigi Mennella e la consigliera delegata allo sport Valentina Ascione che hanno permesso l’utilizzo della tensostruttura.

Anche le realtà cestistiche del territorio hanno risposto presente: Asd Sporting Club Torregreco e Sud Basket hanno partecipato all’evento con i propri collaboratori, tutto per la formazione e l’educazione allo sport degli alunni della scuola Primaria e Secondaria.