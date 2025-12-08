A Torre il momento più toccante dell’Immacolata: l’uscita del Carro tra lacrime e applausi

Nel giorno più atteso dalla città di Torre del Greco, si è appena concluso il momento più sentito ed emozionante dell’Immacolata 2025: l’uscita del Carro trionfale dell’Immacolata dalla Basilica di Santa Croce, al termine della Santa Messa, tra il suono delle campane e l’applauso dei presenti.

Torre del Greco: l’uscita del Carro dell’Immacolata 2025

Anche quest’anno, la piazza gremita, più affollata che mai, ha accolto con gioia e commozione il tradizionale carro con la prodigiosa statua, dando ufficialmente il via alla processione tra le strade della città.

Ancora una volta, subito dopo la celebrazione in Basilica, i portatori si sono posizionati sotto al Carro posto nella navata centrale della Basilica, avviandosi verso l’uscita. Un momento che dà ufficialmente il via alla grande festa, l’evento più importante dell’anno per la città corallina, a metà tra fede, storia e tradizione.

Tra applausi e lacrime di commozione, la folla ha accompagnato l’uscita del Carro che man mano ha lasciato la chiesa per raggiungere il sagrato. Un momento toccante, scandito dal suono delle campane, che ha segnato l’inizio della processione. Favorevole quest’anno anche il clima con il sole spuntato dopo giorni di pioggia. L’intera processione è visibile in diretta, per l’intera durata, sui canali di Vesuvio Live.