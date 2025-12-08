Vesuvio Live

“Viva Maria”, esplode la festa a Torre del Greco: fiumi di persone per l’Immacolata

Dic 08, 2025 - Veronica Ronza

Processione dell'Immacolata a Torre del Greco

Torre del Greco è in festa: è ufficialmente partita la processione dell’Immacolata 2025 e l’intera città, già dalle prime ore del mattino, ha accolto una folla di cittadini e visitatori.

Festa a Torre del Greco: c’è la processione dell’Immacolata 2025

Il suggestivo Carro trionfale, della tradizionale processione, sta già attraversando le strade torresi dando inizio all’evento più atteso dalla popolazione, a metà tra fede, storia e tradizione. Dopo la consueta Santa Messa, il carro con la prodigiosa statua è stato trasportato in spalla dai portatori dalla navata centrale della Basilica di Santa Croce fino al sagrato, tra la commozione della folla che già aveva affollato la piazza.

Tra lacrime, abbracci e applausi i presenti hanno assistito al toccante momento dell’uscita del Carro dalla chiesa. Un passaggio che ha segnato l’inizio della processione dell’8 dicembre, nonché l’evento più atteso dell’anno dalla comunità corallina.

Portatori, cittadini, fedeli, rappresentanti delle istituzioni, si sono incamminati verso via Salvator Noto, portando la grande statua dell’Immacolata nel cuore del centro cittadino. Tra fiori, omaggi, momenti di preghiera e “viva Maria”, tutti si sono messi in marcia per accompagnare il cammino della Vergine Maria e vivere sulla propria pelle tutte le indelebili emozioni che questa grande festa sa regalare.

