Il volto sacro del Natale a Torre del Greco, eventi nelle chiese dal centro alla periferia: il programma

Torre del Greco questo Natale mette al centro le sue chiese: nella città del parroco santo e dell’Immacolata le parrocchie saranno al centro degli eventi sacri nelle settimane prima e dopo le festività.

Torre del Greco, il Natale nelle chiese cittadine

Natale a Torre del Greco non è soltanto luci, spettacoli e iniziative diffuse: è soprattutto un ritorno alle radici più intime e profonde della comunità.

Per questo gli Itinerari religiosi natalizi, curati dal progetto di Liborio D’Urzo, rappresentano il cuore pulsante delle festività, unendo spiritualità, teatro, musica colta e popolare in un percorso che attraversa le parrocchie della città e ne esalta il patrimonio umano e culturale.

Un calendario ricco, raffinato, costruito con attenzione e sensibilità. Una rassegna che offre a fedeli e visitatori un mese intero di appuntamenti di grande valore artistico, dal 13 al 30 dicembre, con alcuni nomi di spicco della scena musicale e teatrale italiana.

Il programma completo degli eventi

Il viaggio prende il via il 13 dicembre presso la Parrocchia Madonna delle Grazie con “Natale a Napoli, Com’era e com’è”, un omaggio appassionato alla tradizione partenopea interpretato da Antonello Rondi e Francesco Malapena, voci in grado di restituire tutta la forza emotiva delle melodie natalizie.

Il giorno successivo, la stessa chiesa ospita “Al silenzio del mondo”, produzione della Ghenearte, diretta da Gigi de Luca e impreziosita dalla presenza scenica di Antonella Morea: un percorso narrativo-musicale che unisce suoni, parole e spiritualità in un’atmosfera raccolta e suggestiva.

Il 16 dicembre, alla Parrocchia Preziosissimo Sangue, arriva un appuntamento dal respiro internazionale: “It’s the most wonderful time of the year”, concerto del Blue Gospel Singer, capace di trasformare la tradizione natalizia in un’esplosione di energia e gioia corale.

Il 17 dicembre la scena si sposta alla Parrocchia di Sant’Antonio di Padova, dove la grande Katia Ricciarelli porta in città “Racconti e Pastorali di Natale”: un evento di particolare prestigio, che unisce la storia della lirica italiana all’incanto delle feste.

Presepe vivente a Torre del Greco, nella parrocchia di Portosalvo

Il cartellone prosegue con un appuntamento dedicato ai più piccoli: “Allarme nel presepe”, tratto da Gianni Rodari e messo in scena dall’Associazione De Curtis, in programma il 18 dicembre presso la Parrocchia Santa Maria di Portosalvo. Un’occasione per vivere il Natale attraverso la fantasia e la freschezza del teatro educativo.

Sempre a Portosalvo sarà riproposto il Presepe vivente a due passi dal mare che lo scorso anno ha raccolto un grande successo di pubblico: appuntamenti il 27 e 28 dicembre e nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2026 dalle ore 18:30 alle 22:00.

Nelle chiese è festa dal centro alla periferia

Il 19 dicembre, alla Parrocchia di Santa Maria La Bruna, la musica torna protagonista con “Notti di luce”: una performance inedita firmata Tony Esposito ed Etnica Ditirambo, che intreccia ritmi mediterranei e atmosfere mistiche.

Il 20 dicembre la Parrocchia di Santa Maria del Principio ospita “A Maria”, con la voce intensa di Elisabetta D’Acunzo, mentre il 21 dicembre, al Sacro Cuore di Gesù, il concerto “Aspettando il Natale”, dell’Associazione Amici della Lirica, porta in scena arie e melodie che attraversano secoli di tradizione musicale sacra.

Il programma riprende il 26 dicembre con “Xmas in the world”, alla Parrocchia Santissima Annunziata, grazie alla direzione energica del Magma Ensemble, e prosegue il 28 dicembre alla Basilica di Santa Croce con “Natale in musica”, evento dell’Associazione Amici della Musica.

Gli ultimi due appuntamenti sono tra i più attesi: il 29 dicembre, alla Parrocchia dello Spirito Santo, l’Ensemble Neapolis presenta “Ninna Nanna la nascita del Re”, concerto meditativo che accompagna alla contemplazione del mistero del Natale. E il 30 dicembre, alla Parrocchia Madonna del Carmine, si chiude con “Nascette lu Messia – L’alba del Verbo incarnato”, produzione dell’Associazione Melallucca con Giovanni Mauriello, voce storica della musica popolare campana.

Tutti gli eventi rientrano nel cartellone natalizio organizzato dal comune di Torre del Greco grazie all’impegno profuso dall’Ufficio Cultura e saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.