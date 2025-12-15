EX CORALLINI/ Caos Nocerina, l’ennesimo pareggio costa l’esonero a Franco Fabiano

La Nocerina 1910 ha annunciato ufficialmente l’esonero di Franco Fabiano dalla carica di allenatore della prima squadra. Una decisione che arriva dopo i deludenti risultati ottenuti in questa stagione, con l’ultimo in ordine cronologico proprio il pareggio 2-2 in casa contro il Monastir, match che ha ulteriormente allontanato la squadra dalla vetta della classifica, lasciando il segno su un inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative.

Il motivo dell’esonero e il calo di rendimento. Salta Fabiano a Nocera

La Nocerina, che si era presentata come una delle protagoniste principali del campionato, ha visto sfumare una parte importante dei suoi obiettivi, con una serie di risultati negativi che hanno portato la società a prendere la difficile decisione di interrompere il rapporto di lavoro con il tecnico e con il suo collaboratore Antonio Barbera. Un esito che riflette la necessità di un cambiamento per cercare di invertire la rotta in vista della seconda parte della stagione.

Il club ha voluto ringraziare pubblicamente sia Franco Fabiano che Antonio Barbera per l’impegno e la professionalità dimostrata nel loro lavoro. A entrambi la Nocerina augura le migliori fortune per il futuro, sia sul piano professionale che personale.

L’assenza di una vittoria convincente e il calo di rendimento nelle ultime settimane hanno spinto la dirigenza a compiere questa scelta, con la speranza di un rilancio immediato della squadra. Sarà fondamentale per il club trovare un nuovo allenatore capace di restituire entusiasmo e lucidità ai giocatori, per provare a riprendere la corsa verso i piani alti della classifica.