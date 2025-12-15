Natale a Torre del Greco, eventi gratis per bambini: dalle favole a Babbo Natale

Il Natale a Torre del Greco si arricchisce di nuove iniziative pensate soprattutto per i più piccoli. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, insieme all’ufficio Cultura diretto da Gaetano Camarda, amplia il cartellone delle festività con appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini.

Due i luoghi simbolo scelti per ospitare le manifestazioni: la villa comunale Ciaravolo e il parco di Villa Macrina, veri e propri polmoni verdi della città che diventeranno spazi di gioco, fantasia e condivisione durante le feste.

Favole e magia alla villa comunale

Alla villa Ciaravolo, in corso Vittorio Emanuele, prende vita “La magia del Natale”, con eventi in programma dalle 16 alle 20 e aperture mattutine dalle 10 alle 13 nei fine settimana. Il calendario si apre dal 21 al 23 dicembre con “Le favole di Natale”, dedicate ai racconti più amati della tradizione.

Dal 27 al 30 dicembre spazio a “Le favole delle principesse”, mentre dal 3 al 5 gennaio sarà la volta de “Le favole della befana”. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e pensati per coinvolgere i bambini in un’atmosfera fiabesca e partecipata.

Spettacoli e animazione a Villa Macrina

Ingresso libero anche a Villa Macrina, in via Nazionale, dove va in scena “Il Natale dei bambini”, con eventi mattutini dalle 10 alle 13. Si parte il 20 e 21 dicembre con “Christmas Circus”, uno spettacolo che fonde circo e teatro, puntando su mimica, fantasia e poesia.

Il 23 dicembre è dedicato a “Il gran giorno di Babbo Natale”, con la presenza di Santa Claus, elfi e personaggi natalizi. Gran finale il 27 e 28 dicembre con “Eroi in festa”, tra balli di gruppo, bolle giganti e un musical animato da supereroi e protagonisti delle favole.

Le nuove iniziative si aggiungono a un programma già ricco, che comprende gli “Itinerari religiosi natalizi”, i concerti in piazza Santa Croce e l’animazione di “Strade in festa”. Da segnalare anche il presepe vivente della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in programma tra fine dicembre e inizio gennaio, a completare un Natale diffuso e pensato per tutta la città.