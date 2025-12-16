Torre del Greco ricorda le vittime del ponte Morandi: al Liguori il settimo Memorial

Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre allo stadio Liguori di Torre Del Greco la settima edizione del Memorial Ponte Morandi, la manifestazione sportiva dedicata al ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi e alla promozione dei valori dello sport tra i giovani.

Il programma: spazio anche al calcio femminile

Una doppia sfida calcistica per non dimenticare le vittime del crollo del ponte Morandi e, in particolare, i quattro giovani di Torre del Greco: Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione scomparsi nella tragedia del 14 agosto 2018. Ma anche un’occasione per ribadire, attraverso lo sport, un messaggio di rispetto e vicinanza nei confronti di Gennaro Esposito, ex portiere della Turris e oggi presidente della Campania Puteolana, recentemente vittima di un’aggressione allo stadio Liguori.

Manifestazione al via martedì 16 dicembre con una novità assoluta: un triangolare di calcio femminile Under 17, alla sua prima edizione all’interno del Memorial. Alle ore 9 in campo Napoli Women e Abatese; alle 10 la volta della Salernitana, che affronterà la perdente della prima sfida, mentre alle 11 contro la vincente del match inaugurale.

Mercoledì 17 dicembre toccherà invece alle squadre maschili Under 17. Ad aprire la competizione, alle ore 9, sarà la gara Napoli-Salernitana. A seguire, la Campania Puteolana, società presieduta da Gennaro Esposito, giocherà alle 10 e alle 11 rispettivamente contro la perdente e la vincente della prima partita.

Le parole del sindaco Luigi Mennella

il sindaco Luigi Mennella, nel corso della conferenza stampa di presentazione, il 15 dicembre, ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: “Siamo felici di ospitare anche quest’anno una manifestazione che, accanto ai messaggi sportivi, ci permette di ricordare le vittime del ponte Morandi e ci fa riabbracciare Gennaro Esposito, con il quale ci eravamo sentiti subito dopo i gravi episodi dello scorso primo novembre”.