Orgoglio di Torre del Greco: il Centro Ginnastica Turris è tra le eccellenze della Campania

Ieri, a Palazzo San Giovanni di Cava de’ Tirreni, il Centro Ginnastica Turris è stato premiato come società tra le eccellenze campane: un importante riconoscimento per il polo sportivo di Torre del Greco guidato dalla direttrice Ersilia De Chiara.

Torre del Greco: Centro Ginnastica Turris tra eccellenze campane

L’evento è stato organizzato dal presidente della Federginnastica, Enzo Porcelli, dai suoi consiglieri Vincenzo Tais e Graziano Piccolo, e dal consigliere nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia, Aldo Castaldo. Il Centro Ginnastica Turris ha conquistato il prestigioso premio per i risultati ottenuti e per la partecipazione al campionato di serie C femminile.

“Non mi aspettavo di ricevere questa prestigiosa onorificenza, nonostante le delusioni passate sono rinata come una fenice. Ora in progetto abbiamo le gare Gold Allieve Femminili e Maschili oltre alle gare internazionali di Teamgym. Prometto a me stessa e a tutti quelli che credono in me di volare in alto” – ha dichiarato Ersilia De Chiara.

“Lo slogan di questa manifestazione è stato ‘dove la passione diventa eccellenza’ ed io mi rispecchio al massimo in questa frase perché ogni giorno ci metto passione in quello che faccio, dai piccoli agli adulti. Prometto ai miei concittadini che di questa società e della mia città se ne sentirà parlare“.

Proprio lo scorso ottobre, il Centro Ginnastica Turris ha spento le sue prime dieci candeline: la “fabbrica dei campioni” di Torre del Greco è diventata una fucina di talenti ma anche la “scelta vincente” per chi vuole raggiungere obiettivi professionali per i quali un fisico allenato è un requisito imprescindibile.