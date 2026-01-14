Torre del Greco, programma Gol: il sindaco Mennella incontra i 51 tirocinanti impiegati negli uffici comunali

Un tirocinio di 6 mesi al comune di Torre del Greco: sono 51 le risorse inserite grazie al programma regionale Gol che hanno preso servizio presso l’ente di Palazzo Baronale.

Programma Gol, via al tirocinio: l’incontro in comune

Un incontro istituzionale dal forte valore simbolico e operativo quello che si è svolto nella mattinata di mercoledì 14 gennaio nell’aula consiliare di Torre del Greco, dove il sindaco Luigi Mennella ha incontrato i 51 tirocinanti inseriti negli uffici comunali attraverso il programma regionale Gol – Garanzia di occupabilità dei lavoratori.

Per i prossimi sei mesi, i tirocinanti saranno impegnati in diversi settori della macchina amministrativa: undici nell’accoglienza, dieci nelle funzioni di segreteria, altri dieci nelle pubbliche relazioni, nove nella vigilanza, cinque all’archivio, tre nella custodia degli edifici comunali e tre nel settore bibliotecario.

Si tratta di cittadini residenti a Torre del Greco, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che da inizio anno hanno avviato il loro percorso di tirocinio con un compenso di 500 euro mensili, interamente finanziato dalla Regione Campania.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche l’assessore al personale Anna Fiore e la dirigente Luisa Sorrentino, è stato ribadito l’obiettivo del progetto: favorire l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, offrendo loro un’esperienza concreta all’interno dell’ente pubblico, affiancati da dipendenti comunali con funzione di tutor.

Le parole del sindaco Mennella

“L’obiettivo è quello di creare i presupposti affinché l’ente possa un giorno non giovarsi più dei progetti come Gol per infoltire gli uffici, ma far sì che ci siano occasioni anche per chi come voi ha scelto questa strada per assicurarsi condizioni di lavoro stabili e durature”, ha sottolineato il sindaco Mennella, rivolgendo un messaggio diretto ai tirocinanti.

Il primo cittadino ha poi ripercorso le difficoltà affrontate dall’amministrazione negli ultimi anni: “Per quanto mi riguarda – ha proseguito il primo cittadino – grazie al vostro arrivo, abbiamo iniziato l’anno nel migliore dei modi. Quando, due anni e mezzo fa, ci siamo insediati, abbiamo trovato un organico comunale ridotto ai minimi termini e ci siamo messi al lavoro per superare queste condizioni”.

“La prima cosa è stata quella di portare avanti un concorso le cui procedure erano già state avviate. Abbiamo dato nuova linfa a settore strategici per la cittadinanza, come quello delle politiche sociali. Del resto, il proposito dell’amministrazione è stato quello di ridare la cosa pubblica ai cittadini. L’abbiamo fatto anche con palazzo Baronale, nel quale tante stanze erano chiuse. Sono state aperte al pubblico con servizi che quotidianamente fanno vivere la struttura”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Fiore, che ha voluto ringraziare gli uffici comunali coinvolti: “Un ringraziamento va al settore Risorse umane, guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino, e alle assistenti sociali che hanno fatto una vera e propria corsa contro il tempo per permetterci di chiudere l’intero iter in modo da avere a inizio gennaio a disposizione tutti i tirocinanti”.