Campi da tennis a La Salle, progetto per la riqualificazione: previsti anche un bar e campi da padel

Non solo campi da tennis, ma anche padel, palestra all’aperto ed un punto buvette: un nuovo passo avanti per il rilancio dell’impianto polisportivo La Salle.

A La Salle nasceranno campi da tennis, padel ed altre strutture sportive

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella accelera sul progetto di riqualificazione della storica struttura di via Alcide De Gasperi, con l’approvazione in giunta della delibera che individua l’ipotesi progettuale definitiva e sblocca risorse per oltre 680mila euro.

Un atto di indirizzo che segna un passaggio decisivo, anche alla luce del finanziamento già assicurato: l’intervento, infatti, è stato inserito tra le operazioni programmate nell’ambito dell’Accordo di Coesione, con fondi FSC 2021-2027 per un importo pari a 682.500 euro, come comunicato dalla Regione Campania. Risorse che consentono ora di entrare nella fase operativa.

La scelta dell’esecutivo arriva dopo l’esame di tre diverse proposte progettuali, presentate in seguito a una precedente delibera con cui si dava mandato agli uffici di avviare tutti gli adempimenti necessari. A firmare l’atto è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Michele Polese, che ha conferito nuovamente incarico al dirigente Egidio Ciani per la messa in atto degli atti consequenziali.

Valorizzato il dislivello dell’area

Dal punto di vista tecnico, il progetto punta a una riorganizzazione complessiva dell’impianto, valorizzando l’articolazione altimetrica esistente e introducendo una netta separazione tra le aree sportive e quelle di servizio. La struttura sarà articolata su due livelli sfalsati di circa 1,2 metri: il livello inferiore sarà interamente dedicato allo sport, con la riqualificazione dei due campi da tennis esistenti e la realizzazione di due campi da padel, che prenderanno il posto del campo polivalente ormai dismesso.

Il livello superiore ospiterà invece le funzioni di supporto: nuovi spogliatoi, una buvetteria con spazi esterni di pertinenza, una palestra all’aperto e aree ricreative ombreggiate, pensate come luoghi di socialità oltre che di servizio agli atleti.

Un intervento che va oltre il semplice restyling e che mira a restituire al quartiere e alla città un impianto moderno, funzionale e capace di rispondere alle nuove esigenze sportive e aggregative del territorio.