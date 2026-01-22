Torre del Greco, sequestrata officina abusiva di oltre 200 mq: cosa è successo

Sequestrata una carrozzeria completamente abusiva in via San Giuseppe alle Paludi, a Torre del Greco. L’intervento avviato nell’ambito dei controlli a tutela dell’ambiente si è tenuto nella giornata di ieri, 21 gennaio 2026.

Torre del Greco, sequestrata carrozzeria abusiva

La Guardia Costiera di Torre del Greco, nell’ambito della costante attività di vigilanza del territorio, finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli illeciti di natura ambientale, ha accertato la presenza, nel comune corallino, di una carrozzeria completamente abusiva, di circa 200 mq.

Dalle verifiche effettuate, infatti, sarebbe emerso che l’attività, già in essere da alcuni anni, era completamente priva delle previste autorizzazioni rilasciate in materia amministrativa ed ambientale, necessarie per la gestione dei rifiuti prodotti dalla riparazione delle autovetture, nonchè per l’immissione in fogna dei reflui i quali si immettevano nelle condotte fognarie senza alcun trattamento.

I soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata e l’intera officina è stata posta sotto sequestro con tutte le attrezzature utilizzate ed i rifiuti prodotti dall’attività illecita.