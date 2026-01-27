Visite per tutti, al Bottazzi l’iniziativa contro la povertà sanitaria: di che si tratta e chi può accedere
Gen 27, 2026 - Giuseppe Mennella
Contrastare la povertà sanitaria è l’obiettivo dell’iniziativa messa in campo dall’ASL NA 3 Sud nell’ambito del progeto PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute: ecco a chi si rivolge e cosa prevede.
Al Bottazzi di Torre del Greco la salute è per tutti
Un intervento concreto per contrastare la povertà sanitaria e restituire dignità al diritto alla salute. È questo l’obiettivo dell’avviso diffuso dall’ASL Napoli 3 Sud nell’ambito del Progetto PNES-INMP – Programma Nazionale Equità nella Salute, pensato per sostenere le fasce più fragili della popolazione che, a causa di difficoltà economiche o condizioni di emarginazione, finiscono troppo spesso per rinunciare alle cure essenziali.
Il progetto si colloca nell’area di intervento dedicata al contrasto della povertà sanitaria, una delle emergenze silenziose del nostro territorio. Non solo visite mediche di base, ma anche cure specialistiche e trattamenti odontoiatrici: prestazioni che, per molti, rappresentano una necessità rimandata all’infinito, schiacciata dal peso delle spese quotidiane e dalla precarietà sociale.
Interventi contro la povertà sanitaria: chi può accedere
L’iniziativa è rivolta a una platea ben definita di beneficiari. Possono accedere al servizio le persone in condizione di povertà certificata, con un ISEE inferiore a 10.000 euro, così come gli stranieri temporaneamente presenti (STP) e i cittadini europei non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (ENI).
Rientrano inoltre tra i destinatari i titolari di esenzioni per reddito, sia nazionali che regionali, e gli indigenti – tracciati o non tracciati nelle anagrafiche dei Servizi Sociali comunali – purché in possesso di una dichiarazione che attesti la situazione di indigenza o di disagio socio-economico.
Un’attenzione particolare, dunque, a quelle persone che restano spesso ai margini dei percorsi sanitari tradizionali, pur vivendo stabilmente sul territorio. Il progetto prova a colmare questo vuoto, rafforzando il legame tra sanità pubblica e inclusione sociale.
Quando si svolgono le attività
Le attività si svolgono principalmente presso il Plesso Bottazzi, sede del Distretto Sociosanitario n. 57 dell’ASL Napoli 3 Sud, a Torre del Greco. Gli ambulatori sono operativi il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in una fascia oraria pensata per favorire l’accesso anche a chi vive situazioni di particolare fragilità.
Un segnale importante per il territorio, che va oltre la semplice erogazione di prestazioni sanitarie e punta a riaffermare un principio fondamentale: la salute non può essere un privilegio, ma un diritto garantito a tutti, soprattutto a chi rischia di restarne escluso.