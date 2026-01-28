Torre del Greco, sfondano la banca con un’auto per rubare il bancomat: il colpo è fallito

Un’auto usata come ariete per sfondare la vetrata di una banca e rubare il bancomat: un copione già scritto che stanotte si è ripetuto a Torre del Greco, senza successo per i ladri.

Lanciano un’auto contro un bancomat a Torre del Greco

Un boato nel cuore della notte, i vetri in frantumi e un’auto usata come ariete contro l’ingresso di una banca. È lo scenario che si è presentato a Torre del Greco, dove una banda di malviventi ha tentato di portare via un bancomat lanciando una Alfa Romeo contro la filiale nel quartiere Sant’Antonio, nel tentativo di sradicare lo sportello automatico e fuggire con il denaro.

Il colpo è scattato poco dopo le 4 del mattino, quando i banditi hanno accelerato l’auto contro la vetrata blindata dell’istituto di credito. L’impatto è stato violento, sufficiente a danneggiare l’ingresso ma non a completare il piano: il bancomat ha resistito, mentre dall’interno è scattato l’allarme, attirando l’attenzione dei residenti e facendo saltare i tempi dell’azione.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri, che hanno trovato la scena del tentato assalto e avviato immediatamente le ricerche. I malviventi, probabilmente almeno tre, si sono dati alla fuga prima di riuscire a portare via lo sportello, lasciando dietro di sé danni ingenti alla struttura della banca e una scia di elementi ora al vaglio degli investigatori.

Il colpo è fallito, ora è caccia ai banditi

Fondamentali, per le indagini, le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che avrebbero ripreso le fasi dell’assalto e la direzione di fuga. I militari stanno analizzando anche eventuali tracce lasciate sull’auto utilizzata come ariete, che potrebbe essere stata rubata poco prima del colpo.

Non si registrano feriti, ma l’episodio riaccende l’attenzione su una modalità criminale ormai collaudata: colpi rapidi, rumorosi, studiati per durare pochi minuti e basati sulla forza d’impatto più che sulla precisione. Una strategia che, in questo caso, non ha funzionato.

La Procura ha aperto un fascicolo e la caccia ai banditi è ancora in corso. Per Torre del Greco resta l’ennesima notte interrotta da un atto criminale che lascia danni e paura.