Studenti cinesi scoprono Torre, i “nostri” voleranno a Shanghai: scambio culturale al Liceo Nobel

Gen 29, 2026 - Giuseppe Mennella

È in corso lo scambio culturale organizzato dal Liceo Scientifico Nobel tra Torre del Greco e Shanghai: un gruppo di studenti cinesi è ospitato presso famiglie torresi alla scoperta di lingua e tradizioni.

Liceo Nobel, scambio culturale tra Torre del Greco e Shanghai

Migliaia di chilometri di distanza, lingue diverse, tradizioni lontane. Eppure, per dieci giorni, Shanghai e la città del corallo parlano la stessa lingua: quella della scuola e dello scambio culturale. È in corso, dal 25 gennaio al 3 febbraio, il programma di gemellaggio tra la Shanghai Foreign Language School e il Liceo Scientifico e Linguistico “A. Nobel” di Torre del Greco, un progetto educativo che unisce formazione, ospitalità e dialogo tra culture.

L’iniziativa nasce su impulso della dirigente scolastica Annunziata Langella e punta a rafforzare un percorso didattico già avviato sul fronte linguistico. Da un lato gli studenti torresi dell’indirizzo Linguistico impegnati nello studio del cinese, dall’altro gli studenti cinesi che approfondiscono l’italiano: lo scambio diventa così un laboratorio reale, fuori dalle aule, fatto di convivenza quotidiana, lezioni condivise e conoscenza diretta.

Gli studenti vivono il territorio: visite e scoperta delle tradizioni

Il programma non si limita alle attività scolastiche. Gli studenti ospiti stanno partecipando a visite sul territorio, percorsi culturali e momenti di scoperta del patrimonio storico e artistico locale. Torre del Greco diventa così non solo città ospitante, ma anche racconto vivente di identità, tradizioni e saperi artigianali, in particolare quelli legati al corallo e al mare.

Uno degli aspetti più significativi dell’esperienza è l’accoglienza in famiglia: vivere la quotidianità, condividere abitudini, orari e tavola consente ai ragazzi di superare più rapidamente le barriere linguistiche e costruire relazioni autentiche. È qui che lo scambio smette di essere progetto e diventa esperienza.

Il gemellaggio, inoltre, non è un episodio isolato ma l’inizio di un percorso strutturato. A ottobre saranno infatti gli studenti italiani a partire per Shanghai, dove proseguiranno il programma di studio e confronto direttamente nella scuola partner.

