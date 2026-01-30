Synlab, taglio del nastro per la nuova sede di Torre del Greco: tanti nuovi servizi a disposizione

Synlab, uno dei maggiori network sanitari nazionali nel campo della diagnostica, apre il suo nuovo centro prelievi a Torre del Greco, in via Nazionale 560 zona Santa Maria La Bruna.

Synlab, taglio del nastro per la sede di Torre del Greco

Grande partecipazione di cittadini, professionisti e rappresentanti delle istituzioni per l’apertura del nuovo Punto Prelievi SYNLAB SDN di Torre del Greco, in Via Nazionale 560.

L’inaugurazione, tenutasi giovedì 29 gennaio, segna un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza del gruppo in Campania e consolida un presidio sanitario orientato a prevenzione, accessibilità e qualità dei servizi.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto diretto con il territorio, con numerosi ospiti accolti dai vertici aziendali. Presenti l’Amministratore Delegato Fabio Tedeschi e il Deputy Regional Director Luigi Boccia, che hanno illustrato gli investimenti realizzati e le prospettive di sviluppo della rete SYNLAB nella regione, sottolineando l’importanza di strutture moderne e integrate con i bisogni sanitari locali.

L’abbraccio di Torre: istituzioni e molti cittadini presenti all’apertura

Al taglio del nastro ha preso parte anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa per la città: “Accogliamo con favore l’arrivo di SYNLAB SDN a Torre del Greco”.

“Si tratta di un investimento importante che porta innovazione, qualità dei servizi e una forte attenzione alla prevenzione, elementi fondamentali per la salute dei cittadini. A nome dell’amministrazione comunale, do il benvenuto a SYNLAB e mi congratulo per la visione e l’impegno dimostrati verso il nostro territorio“.

Una consolidata fiducia tra il tessuto sociale e l’azienda che conta 380 centri in tutta Italia, oltre ad una forte presenza in 20 nazioni oltre confine, confermata dalla fortissima presenza della popolazione all’evento inaugurale.

Segno inequivocabile che SYNLAB ha saputo lavorare bene, con professionalità ed affidabilità nella sua esperienza pregressa sul territorio: la nuova sede nasce, infatti, dal trasferimento del precedente punto di Via Nazionale 175 ed è stata completamente ristrutturata per migliorare l’esperienza dei pazienti.

Nuova sede, più servizi al cittadino

Gli spazi sono stati progettati per garantire comfort, funzionalità e percorsi di accesso più semplici, con la disponibilità di parcheggio gratuito riservato all’utenza.

Ampia l’offerta sanitaria: esami di laboratorio tradizionali anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, check-up di prevenzione personalizzati e diagnostica avanzata, tra cui test prenatali non invasivi, indagini genetiche, breath test, curve da carico e spermiogrammi. Potenziati anche i servizi domiciliari, con prelievi ed esami strumentali come ECG, Holter, spirometrie e polisonnografie, oltre all’assistenza infermieristica.

Il Punto Prelievi rappresenta inoltre un riferimento per la prenotazione di prestazioni di diagnostica per immagini, medicina nucleare e attività poliambulatoriali presso l’intera rete SYNLAB in Campania (oggi costituita da 14 sedi). Una presenza che punta a coniugare tecnologia, prevenzione e prossimità al cittadino.

SYNLAB ha già preannunciato che non mancheranno numerose altre iniziative e campagne di screening a beneficio del territorio. Un passo in avanti per rendere salute e prevenzione esattamente come dovrebbero essere: sempre più vicine e alla portata di tutti.

Synlab, dove si trova e contatti

La nuova sede di Synlab è in via Nazionale 560 in zona Santa Maria La Bruna a Torre del Greco. Una location che rende il centro un vero punto di riferimento per tutta l’area sud della città e per il popoloso quartiere di Santa Maria La Bruna: ma il parcheggio gratuito, la vicinanza alla stazione EAV di Villa delle Ginestre e la centralità su via Nazionale lo rendono raggiungibile comodamente anche dal centro cittadino e dai comuni limitrofi.

Tel. 081.8817079

email: info.campania@synlab.it