Torre del Greco, sequestrata una sala da ballo: era tutto abusivo

Controlli straordinari contro la movida irregolare e per la sicurezza nei locali notturni tra Torre del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia. I carabinieri, affiancati dai vigili del fuoco, hanno passato al setaccio diverse attività del territorio vesuviano.

Il provvedimento più rilevante ha riguardato una nota discoteca di Pollena Trocchia, in via Garibaldi 395, dove è scattata la sospensione immediata dell’attività e la denuncia dell’amministratore unico della società che gestisce il locale.

Discoteca chiusa per gravi carenze

Durante l’ispezione sono emerse pesanti irregolarità sul fronte della sicurezza antincendio: malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi, uscite di emergenza ostruite e numero insufficiente di addetti alla sicurezza.

All’interno del locale sono stati trovati 670 ragazzi, a fronte di una capienza massima autorizzata di 400 persone. L’attività è stata sospesa sul posto; il deflusso degli avventori è avvenuto senza criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Sala da ballo abusiva a Torre del Greco

A Torre del Greco i militari hanno denunciato un 44enne per apertura abusiva di una sala da ballo allestita in un deposito di via delle Vigne. Il locale era privo di qualsiasi titolo autorizzativo e non rispettava le norme minime di sicurezza.

All’interno sono stati identificati circa 40 clienti. Anche in questo caso sono scattati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Denunce per spaccio tra Torre ed Ercolano

Nel corso dei controlli è stato inoltre denunciato un 45enne incensurato di Torre del Greco, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un altro uomo.

Un secondo pusher è stato fermato nel parcheggio della Terrazza Due Golfi di Ercolano, trovato in possesso di diverse dosi di marijuana. I controlli rientrano in un più ampio piano di monitoraggio del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi della movida.