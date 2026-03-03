Vesuvio Live

Litoranea, due nuovi parcheggi per sopperire ai “lavori in corso”: ecco dove si trovano

Mar 03, 2026 - Giuseppe Mennella

Due nuove aree parcheggio gratuite sono state attivate lungo la litoranea di Torre del Greco per supportare cittadini e avventori durante i lavori di riqualificazione che stanno interessando il tratto costiero.

L’iniziativa nasce per agevolare la sosta in una zona attualmente coinvolta da interventi di sistemazione e miglioramento dell’area del lungomare, garantendo comunque accessibilità e servizi a chi frequenta la zona.

Litoranea, parcheggi tra via Lava Troia e il Miramare

La prima area parcheggio è stata realizzata a ridosso dell’ex sementificio di via Lava Troia. Da qui il lungomare è facilmente raggiungibile grazie al sovrapasso ferroviario, che dovrebbe essere attenzionato da interventi di pulizia e manutenzione per migliorare il passaggio pedonale, dopo una richiesta del consigliere Langella del 15 gennaio scorso.

La seconda area si trova invece di fronte allo stabilimento balneare Miramare. Lo spazio è stato messo a disposizione dai proprietari e resterà utilizzabile gratuitamente fino alla fine del mese di marzo.

Un supporto alla viabilità durante i lavori

L’attivazione dei due parcheggi rappresenta una soluzione temporanea pensata per sostenere la viabilità e la fruizione della litoranea mentre proseguono gli interventi di riqualificazione dell’area.

A seguire le attività legate all’apertura delle nuove aree di sosta è stata l’assessore ai lavori pubblici Virginia Palomba, che ha coordinato le operazioni necessarie per rendere disponibili gli spazi destinati alla sosta.

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano