Litoranea, due nuovi parcheggi per sopperire ai “lavori in corso”: ecco dove si trovano

Due nuove aree parcheggio gratuite sono state attivate lungo la litoranea di Torre del Greco per supportare cittadini e avventori durante i lavori di riqualificazione che stanno interessando il tratto costiero.

L’iniziativa nasce per agevolare la sosta in una zona attualmente coinvolta da interventi di sistemazione e miglioramento dell’area del lungomare, garantendo comunque accessibilità e servizi a chi frequenta la zona.

Litoranea, parcheggi tra via Lava Troia e il Miramare

La prima area parcheggio è stata realizzata a ridosso dell’ex sementificio di via Lava Troia. Da qui il lungomare è facilmente raggiungibile grazie al sovrapasso ferroviario, che dovrebbe essere attenzionato da interventi di pulizia e manutenzione per migliorare il passaggio pedonale, dopo una richiesta del consigliere Langella del 15 gennaio scorso.

La seconda area si trova invece di fronte allo stabilimento balneare Miramare. Lo spazio è stato messo a disposizione dai proprietari e resterà utilizzabile gratuitamente fino alla fine del mese di marzo.

Un supporto alla viabilità durante i lavori

L’attivazione dei due parcheggi rappresenta una soluzione temporanea pensata per sostenere la viabilità e la fruizione della litoranea mentre proseguono gli interventi di riqualificazione dell’area.

A seguire le attività legate all’apertura delle nuove aree di sosta è stata l’assessore ai lavori pubblici Virginia Palomba, che ha coordinato le operazioni necessarie per rendere disponibili gli spazi destinati alla sosta.