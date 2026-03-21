Colonie di gatti a Torre del Greco, appello delle volontarie: “Serve aiuto, donazioni e impegno del comune”

Si rinnova il grido di aiuto delle volontarie della colonia felina a Torre del Greco: l’appello per ricevere una mano nel sostenere le continue spese dell’attività.

Un aiuto per la colonia felina

Balù, Ernesto, Cracco: sono solo alcuni dei tenerissimi amici a quattro zampe di cui si prendono cura le volontarie della colonia felina del cimitero di Torre del Greco. Una piccola comunità silenziosa fatta di animali che trovano cura, cibo e attenzioni grazie all’impegno quotidiano di chi ha deciso di prendersene cura senza chiedere nulla in cambio.

Ma oggi proprio da quelle volontarie arriva un appello alla città. Le spese per la gestione della colonia sono infatti sempre più difficili da sostenere. Recuperi di gatti in difficoltà, sterilizzazioni delle femmine del territorio, cure veterinarie e alimentazione per i micini più piccoli: tutto viene affrontato con risorse personali, senza un supporto strutturato.

Le volontarie, di fatto, portano avanti un lavoro che spesso dovrebbe essere sostenuto anche dalle istituzioni, ma che nella realtà ricade quasi interamente sulle loro spalle: “Non possiamo che riconoscere l’impegno dell’assessore Laura Vitiello per il benessere di queste creature, ma spesso non basta e gli ostacoli burocratici sono sempre tanti: è necessario un impegno a tutti i livelli anche istituzionali”, spiega una responsabile.

La raccolta fondi

La diffusione e la proliferazione degli amici a quattro zampe su tutto il territorio cittadino rende molto complessa l’attività di monitoraggio ed assistenza. E mentre gli stalli disponibili sono già pieni, i nuovi recuperi continuano e i gattini hanno bisogno di cure specifiche e di pappe adeguate.

Per questo è stata avviata una raccolta fondi online con l’obiettivo di garantire almeno un po’ di respiro alle attività della colonia felina.

Nell’appello pubblicato sui social si legge: “Se vi siete affezionati un pochino a noi e volete darci una mano per quello che facciamo, vi chiediamo di rinunciare a un caffè e donare quell’euro ai nostri mici.”

L’appello è rivolto anche alla community on line: “Un gesto semplice, ma che può fare la differenza. Se anche solo una parte delle persone che seguono la pagina decidesse di contribuire con una piccola donazione, sarebbe possibile coprire una parte delle spese necessarie per continuare a prendersi cura dei gatti”.

La raccolta fondi resterà attiva fino al 18 aprile attraverso la piattaforma PayPal. Si può donare all’indirizzo indicato dalle volontarie sulla pagina Facebook.