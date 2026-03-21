Circumvesuviana, sospesa per 2 giorni la tratta Barra – Torre del Greco: da quando
Mar 21, 2026 - Veronica Ronza
Ragazzo morto sui binari della Circumvesuviana tra Torre del Greco e S.Antonio
Sarà interrotta per due giorni la tratta Barra – Torre del Greco della linea Circumvesuviana: la circolazione ferroviaria sarà sospesa nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo per consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo.
Circumvesuviana, interrotta linea Barra – Torre del Greco: quando
Di seguito le variazioni al programma di esercizio:
- I treni in partenza da Sorrento limiteranno la corsa a Torre Annunziata ed avranno origine da Torre Annunziata per Sorrento. Sono soppressi sulla tratta Torre Annunziata-Napoli. I viaggiatori in partenza da Napoli per Pompei e Sorrento potranno utilizzare il servizio sostitutivo fino a Villa Regina e proseguire la corsa in treno. I viaggiatori in partenza da Sorrento e Pompei con destinazione Napoli, potranno fare interscambio con bus sostitutivi presso la stazione di Villa Regina.
- I treni in partenza da Poggiomarino limiteranno la corsa a Torre del Greco ed avranno origine da Torre del Greco per Poggiomarino. Sono soppressi sulla tratta Torre del Greco-Napoli. Da Napoli per Torre del Greco e viceversa sarà attivo servizio sostitutivo.
- ll servizio sostitutivo sulla tratta Villa Regina-Napoli si articolerà con bus direttissimi (uniche fermate Villa Regina, Torre Annunziata, Napoli Garibaldi e Napoli Porta Nolana) e bus che effettueranno tutte le fermate da Villa Regina a Napoli;
- Il treno 61958 delle ore 19:59 da Sarno viene limitato a Poggiomarino e soppresso da Poggiomarino a Napoli. Sarà sostituito con bus Poggiomarino-Villa Regina-Napoli;
- I treni da Napoli per Torre Annunziata e da Torre Annunziata per Napoli sono soppressi.