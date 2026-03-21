Circumvesuviana, sospesa per 2 giorni la tratta Barra – Torre del Greco: da quando

Sarà interrotta per due giorni la tratta Barra – Torre del Greco della linea Circumvesuviana: la circolazione ferroviaria sarà sospesa nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo per consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo.

Circumvesuviana, interrotta linea Barra – Torre del Greco: quando

Di seguito le variazioni al programma di esercizio: