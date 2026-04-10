Nasce il Premio Torre D’Autore per i giovani talenti della musica: la presentazione

Premio Torre D’Autore, il nuovo progetto culturale che nasce a Torre Del Greco volto a valorizzare la canzone d’autore dei talenti emergenti.

Premio Torre D’Autore 2026: il concorso a settembre

L’iniziativa arriva dall’Associazione Culturale Do Bemolle, realtà impegnata nel territorio di Torre Del Greco per la promozione della creatività, ricerca espressiva e libertà artistica in tutte le sue forme.

Il premio è pensato con la finalità di restituire centralità alla parola, alla ricerca musicale e all’identità artistica. Inoltre offrirà a nuovi cantautori un’occasione autentica per mostrasi attraverso composizioni originali. Verrà assegnato a settembre nel corso di una serata speciale, dove i finalisti proporranno i loro brani accompagnati da un gruppo di giovani musicisti torresi.

La presentazione del progetto il 13 aprile: ingresso libero

Il progetto sarà presentato lunedì 13 aprile 2026 alle ore 17 ad ingresso libero presso il Cobar ai Mulini Meridionali Marzoli a Torre del Greco. All’incontro sarà presente direttore artistico Giovanni Guardi, supervisore musicale legato al mondo del cinema e delle serie tv. Nel corso della conferenza saranno resi noti i criteri di partecipazione, le modalità di selezione e le diverse fasi del concorso, oltre ai nomi della giuria.