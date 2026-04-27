Il Circolo Nautico di Torre del Greco sempre più moderno: ora ha una propria autonomia legale

Il Circolo Nautico di Torre del Greco ha raggiunto una svolta storica grazie all’acquisizione della propria autonomia legale, garantendo un proprio patrimonio separato da quello dei soci.

Un Circolo che ha fatto storia

Il Circolo Nautico, fondato nel 1955, conta ad oggi oltre 350 soci iscritti e rappresenta un fiore all’occhiello per Torre del Greco, simbolo di eleganza e dell’amore per gli sport nautici. Si tratta di una delle poche associazioni della provincia di Napoli a far parte del Comitato Circoli Velici Napoletani e del Comitato “Vele di Levante”.

Perché acquisire una propria autonomia legale

La decisione di acquisire la propria autonomia legale garantisce per il Circolo un rafforzamento della propria reputazione presso banche, enti pubblici e sponsor, è questo che ha spinto i soci a votare per rendere il Circolo un’associazione riconosciuta.

Alla riunione hanno preso parte il notaio Domenico De Carlo, incaricato della registrazione ufficiale della decisione, e Andrea Mancino, che ha certificato il patrimonio nelle disponibilità del sodalizio. L’assemblea, si è svolta domenica 19 aprile presso la sede e ha registrato un’ampia partecipazione da parte dei soci, a conferma dell’importanza del passaggio.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Gianluigi Ascione, che ha sottolineato come l’acquisizione della personalità giuridica rappresenti uno status più adeguato alle esigenze moderne e funzionali del circolo, ribadendo la volontà del sodalizio di continuare a distinguersi sia sul piano sportivo sia su quello sociale.

Un anno proficuo

Il 2025 si conferma un anno particolarmente significativo per il Circolo Nautico di Torre del Greco. Tra gli eventi principali, i festeggiamenti per i 70 anni dalla fondazione, celebrati la scorsa estate, e l’affiliazione alla federazione canottaggio, che ha riscosso ampia partecipazione tra soci e sportivi. Un entusiasmo che ha portato anche all’acquisto di una nuova imbarcazione, un Coastal 2, in arrivo nelle prossime settimane.

Numerose, infine, le iniziative rivolte alla cittadinanza, spesso realizzate in collaborazione con istituzioni e realtà del territorio. Tra queste, un evento dedicato alle scuole con la partecipazione della scrittrice Dacia Maraini.

L’assemblea è stata anche l’occasione per omaggiare il velista Gianluca Perasole, convocato nel 2025 per il Team Race World Championship di Newport, motivo di orgoglio per l’intero circolo.