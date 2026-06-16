Torre del Greco protagonista a Madrid: l’autore torrese alla prestigiosa Feria del Libro

Torre del Greco protagonista a Madrid con la partecipazione di Tiziano Balzano, autore torrese, alla Feria del Libro de Madrid, uno degli appuntamenti editoriali più importanti in Spagna e in Europa.

Da Torre del Greco a Madrid: Tiziano Balzano alla Feria del Libro

Nella settimana in cui Torre del Greco celebrava la Festa dei Quattro Altari, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione e dell’identità culturale della città corallina, a circa 1.500 chilometri di distanza un altro evento richiamava migliaia di persone attorno alla cultura, ai libri e alla condivisione: la Feria del Libro de Madrid.

Nel cuore del Parque del Retiro, tra casetas, editori, autori e lettori provenienti da ogni parte della Spagna e non solo, quest’anno ha trovato spazio anche un pezzo di Torre del Greco. Tiziano Balzano, autore torrese residente a Madrid, è stato infatti ospite della Libreria Italiana di Madrid, vera e propria oasi culturale italiana nella capitale iberica, con il suo libro Timothy, la storia di un grande eroe in un mondo microscopico.

Il libro intreccia divulgazione scientifica e racconto di formazione. Timothy, cellula T appartenente a una sottopopolazione poco numerosa, si muove in un mondo microscopico che diventa metafora di identità, diversità e appartenenza. La sua avventura ricorda ai lettori più giovani, ma anche agli adulti, che ciò che ci rende diversi può diventare proprio ciò che ci rende indispensabili.

La presenza dell’autore torrese alla Feria del Libro assume così un valore simbolico. Mentre a Torre del Greco si rinnovava il legame con la memoria, l’arte locale, la devozione popolare e le radici cittadine dei Quattro Altari, a Madrid un figlio della città portava la propria voce in uno degli appuntamenti editoriali più importanti del panorama spagnolo.

L’edizione 2026 della Feria del Libro de Madrid ha confermato ancora una volta il peso culturale dell’evento: secondo il bilancio provvisorio, la manifestazione ha registrato circa 600mila visitatori, oltre 430mila copie vendute e un fatturato di 7,26 milioni di euro.

In questo scenario internazionale, la Libreria Italiana di Madrid continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità italiana e per chi, in Spagna, vuole avvicinarsi alla nostra lingua e alla nostra cultura. La partecipazione di Tiziano Balzano si inserisce proprio in questo ponte ideale tra Paesi, città e lettori: da Torre del Greco a Madrid, passando per le pagine di un libro.

Un piccolo grande traguardo per un autore torrese e, allo stesso tempo, un segnale di come la cultura cittadina possa viaggiare lontano, incontrare nuovi pubblici e ritagliarsi uno spazio anche fuori dai confini nazionali. Perché a volte basta una storia, anche ambientata in un mondo microscopico, per portare Torre del Greco molto più lontano.