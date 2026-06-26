Pensioni, RC auto, tutele: “Basta pessimismo, ora facciamo informazione”, parte il podcast con l’esperto di Allianz

Dalla pensione integrativa ai vantaggi assicurativi sulle auto elettriche: c’è un mondo di vantaggi che tanti non conoscono e che scopriremo con il Dott. Fabrizio Caiazza, Agente Principale Allianz S.p.A.

Attorno al mondo delle assicurazioni il pregiudizio è talvolta più forte dei vantaggi che talune soluzioni possono apportare alla vita quotidiana di ciascuno.

Che si tratti di previdenza, di nuovi obblighi, di tecnologie innovative, spesso il timore precede la consapevolezza.

Sono temi che riguardano milioni di Italiani, ma che spesso vengono affrontati solo quando il problema si presenta. Ed è proprio alla luce di questa considerazione che nasce :“Assicurazioni, un mondo tutto da conoscere”, il nuovo format di approfondimento realizzato da Vesuviolive in collaborazione con al Dott. Caiazza, Agente Principale Allianz S.p.A., da anni impegnato sul territorio nella tutela ed assistenza a famiglie, professionisti e imprese.

Dalla propria agenzia di via Nazionale 542, il Dott. Caiazza ha saputo espandere la propria rete di consulenza in moltissimi comuni della Campania, aiutando famiglie ed imprese ad orientarsi nel mare magnum del mondo assicurativo.

Assicurazioni, “Capire per coglierne le opportunità”

L’obiettivo non è soltanto quello di parlare di soluzioni assicurative, ma di spiegare in modo semplice e concreto alcuni argomenti che incidono sulla vita quotidiana e sul futuro economico delle persone.

“Le persone non vogliono sentir parlare solo di polizze, poichè spesso non conoscono i rischi che incombono sul quotidiano, rischi che possono aver effetti importanti sul patrimonio.

Il primo passo fondamentale è fare una corretta informazione e guidare il cliente verso soluzioni opportune, rendendolo consapevole”, ribadisce il Dott. Caiazza

Previdenza complementare: un tema che riguarda molti

Il primo appuntamento sarà dedicato alla previdenza complementare, un argomento che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale.

“Il sistema pensionistico italiano, già precario, si prepara ad affrontare una nuova fase di trasformazione nel 2026. Il sistema, inoltre, si muove verso forme più restrittive legate al contributivo puro, tale per cui il livello medio delle future pensioni erogate sarà sempre più basso.

Da qui l’esigenza di colmare in tempo tale divario tra ultimo reddito percepito e pensione futura a fine carriera lavorativa”.

Le nuove generazioni rischiano di percepire pensioni significativamente inferiori rispetto all’ultimo reddito da lavoro, con una conseguente riduzione della capacità di spesa durante la terza età.

Ne deriva una crescente necessità di ricorrere alla previdenza complementare privata. Una rapida analisi di un assicuratore esperto nel settore, consente di prendere decisioni nell’immediato senza ulteriormente procrastinare. “Il tempo gioca un ruolo determinante”, aggiunge Caiazza.

Durante la diretta verranno chiarite alcune delle domande più frequenti: quanto potrebbe incidere la pensione pubblica sul reddito futuro? Quando conviene iniziare a costruire una previdenza integrativa? Quali vantaggi fiscali esistono oggi per chi sceglie di pianificare per tempo il proprio futuro?

Auto elettriche, monopattini e nuove responsabilità

Il secondo appuntamento sarà dedicato a un fenomeno che sta cambiando rapidamente la mobilità urbana: la diffusione di veicoli elettrici e monopattini.

Molti cittadini non sanno ancora che le evoluzioni normative degli ultimi mesi stanno introducendo nuove responsabilità e nuovi obblighi assicurativi, destinati ad assumere un ruolo sempre più importante. Difatti il 17 maggio 2026 entra ufficialmente in vigore l’obbligo di contrassegno identificativo, comunemente detto targhino, per tutti i monopattini elettrici a propulsione prevalentemente elettrica circolanti in Italia. Dal 16 Luglio 2026 sarà obbligatoria anche la copertura Rca.

“Quanti sanno che la scelta di acquisto di un’auto elettrica può abbassare notevolmente i costi assicurativi rispetto a quelli di un’auto tradizionale?

Anche il mondo delle assicurazioni è al passo con sviluppi e trasformazioni. Allianz Lithium, una soluzione specificamente pensata per la mobilità elettrica, dedica assistenza specializzata e condizioni particolarmente competitive che il Dottor Caiazza illustrerà durante il podcast.

“La scarsa informazione porta a credere che un’auto elettrica debba essere assicurata esattamente come un’auto tradizionale. In realtà esistono esigenze specifiche che meritano protezioni studiate appositamente per questa nuova tecnologia a tutela e salvaguardia dell’ambiente”, sottolinea Caiazza

Dall’assistenza specializzata ai rischi specifici del veicolo elettrico, fino ai sistemi di ricarica: un mondo ancora sconosciuto su cui faremo luce. Non ultimo, l’obbligo di legge di assicurare i monopattini: “Non basta la polizza, servono altri passaggi, bisogna fare informazione”, spiega Caiazza.

La tutela legale: strumento di difesa dei diritti delle imprese

Una contestazione da parte di un cliente, una controversia con un fornitore, una verifica amministrativa, una disputa contrattuale o un procedimento legato alla sicurezza sul lavoro possono trasformarsi in situazioni particolarmente onerose, anche quando l’imprenditore ritiene di avere ragione. In questi casi il problema non è soltanto il possibile risarcimento economico, ma spesso il costo stesso della difesa.

“Avere a disposizione uno staff di legali specializzati e competenti fa” la differenza quando è necessario difendere il proprio patrimonio da richieste di risarcimento altrui. Nessun esborso da parte dell’impresa, rapidità nell’affidamento della gestione della lite, efficacia in diversi ambiti”, evidenzia l’Agente Allianz, facendo riferimento alla sicurezza sul lavoro, al credito commerciale, alle controversie con fornitori, smaltimento di rifiuti e tanto altro.

Un tema che interessa non soltanto le grandi aziende ma anche piccole attività commerciali, professionisti, artigiani e imprenditori che ogni giorno si confrontano con una normativa sempre più articolata.

Formula le tue domande all’esperto durante la diretta

Le tre puntate saranno trasmesse nelle prossime settimane sui canali di Vesuviolive.it e saranno costruite, anche e soprattutto, attraverso il contributo e la partecipazione attiva dei lettori.

Lunedì 6 luglio, ore 20.00 – Previdenza complementare

Lunedì 13 luglio, ore 20.00 – RC auto elettriche e micro mobilità

Lunedì 20 luglio, ore 20.00 – Tutela legale per le aziende

Chiunque può già lasciare nei commenti le proprie domande sui temi delle pensioni integrative, della previdenza complementare, delle assicurazioni per la mobilità elettrica e della tutela legale per le imprese.

Le questioni più interessanti verranno approfondite durante le dirette, con l’obiettivo di trasformare ogni appuntamento in un’occasione concreta di informazione e confronto.

Perché comprendere i rischi prima che si manifestino significa spesso avere una possibilità in più per proteggere il proprio futuro.

Dott. Fabrizio Caiazza, Agenzia Allianz La Ginestra: le info

L’Agenzia Principale Allianz La Ginestra si trova a Torre del Greco in via Nazionale 542, zona S. Maria la Bruna.

Telefono: 081 362 5020

Facebook: Fabrizio Caiazza – Allianz La Ginestra

Linkedin: Fabrizio Caiazza Allianz La Ginestra

Sito Web: laginestrasas.it