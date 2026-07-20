Lite per gelosia, violenza a Torre del Greco: accoltella la moglie davanti alle bambine

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torre del Greco dopo aver accoltellato la moglie, una donna 25enne, per motivi di gelosia.

Accoltella la moglie per gelosia: arrestato a Torre del Greco

I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco sarebbero stati allertati da alcuni familiari della coppia. Giunti sul posto, all’interno dell’abitazione, avrebbero ritrovato due bambine e la donna in lacrime, con una ferita all’addome.

Stando alla nota diffusa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, l’uomo, preda della gelosia, avrebbe trovato più volte motivi, anche futili, per litigare con la moglie, davanti alle loro bambine. Questa volta alle minacce avrebbe aggiunto anche la violenza fisica, afferrando un coltello e ferendo la vittima.

In casa i carabinieri sarebbero stati accolti tra mobili danneggiati, quadri e cornici a terra, vetri in mille pezzi. Segni di una rabbia fuori controllo. Il 34enne è finito in manette ed attualmente si trova in carcere. Per la 25enne lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.