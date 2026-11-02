Rapina a Torre del Greco, portati via gli occhiali a un 17enne: colpito al volto e alla nuca

Attimi di paura nella notte a Torre del Greco dove un ragazzo di 17 anni sarebbe rimasto vittima di una violenta rapina: alcuni giovani avrebbero tentato di sottrargli gli occhiali colpendolo violentemente al volto e alla nuca.

Tentata rapina a Torre del Greco: vittima un ragazzo di 17 anni

La violenza si sarebbe consumata poco prima della mezzanotte in via Duca Lecco De Guevara. Stando a quanto rende noto Il Mattino, un ragazzo del posto, di 17 anni, sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani, giunti sul posto a bordo di un’autovettura, con l’intenzione di mettere in atto una rapina.

Uno dei componenti del branco, munito di pistola ad aria compressa, avrebbe esploso un colpo contro la vittima, raggiungendolo direttamente al labbro. Subito dopo, con il calcio della stessa pistola, lo avrebbe colpito alla nuca, per poi portargli via un paio di occhiali.

Sul luogo della rapina, a seguito della segnalazione, sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre del Greco che hanno dato il via alle indagini per risalire all’identità degli aggressori. La vittima, intanto, è stata trasportata presso l’ospedale Maresca dove poco dopo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.