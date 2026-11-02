Scoperte le molecole naturali per perdere peso e regolare la fame: quali cibi le attivano

Con un tasso di obesità e sovrappeso che si attesta ormai sul 43% in Italia, la scienza studia il meccanismo di alcune molecole naturali che acquisterebbero un ruolo fondamentale nella perdita di peso e la gestione della fame.

Molecole naturali che regolano peso e fame: la scoperta

Il controllo del peso corporeo non dipende soltanto dalle calorie assunte o dalla forza di volontà, ma da un complesso equilibrio biologico che coinvolge intestino, cervello, pancreas e metabolismo. Un sistema che la ricerca sta approfondendo e che rappresenta una delle frontiere più interessanti nella prevenzione e nel trattamento dell’obesità.

Al centro dell’attenzione c’è il GLP-1, un ormone prodotto naturalmente dall’intestino dopo i pasti che contribuisce a regolare la glicemia, rallentare lo svuotamento gastrico e favorire la sazietà. Proprio questo meccansimo ha ispirato farmaci come Ozempic, a base di semaglutide, indicato per il diabete di tipo 2, e Wegovy, contenente lo stesso principio attivo ma autorizzato per la gestione del peso in specifiche condizioni cliniche.

Accanto alle terapie farmacologiche, tuttavia, cresce l’attenzione per i processi naturali che possono favorire la secrezione di GLP-1 attraverso alimentazione e microbiota intestinale. A spiegare il meccanismo è Roberto Feroli, CEO di TuttoBene TV e Project Manager di Salute.it: “L’interesse crescente verso il GLP-1 e farmaci come Ozempic ci consegna un messaggio scientifico importante: il nostro organismo possiede già sofisticati meccanismi naturali per regolare fame, sazietà e metabolismo”.

“Non si tratta di contrapporre la natura alla medicina o mettere in discussione terapie farmacologiche efficaci. La vera opportunità è comprendere questi processi biologici e valorizzare ciò che può contribuire al loro funzionamento, a partire dall’alimentazione e dagli stili di vita. Il controllo del peso non deve necessariamente coincidere con sacrifici estremi o privazioni continue, ma con un equilibrio sostenibile e rispettoso delle caratteristiche individuali”.

Una conclusione validata anche da dati scientifici. Una revisione pubblicata nel 2026 ha, infatti, esaminato 49 pubblicazioni comprendenti 52 studi clinici randomizzati, per un totale di 1.085 partecipanti, dedicati agli effetti delle fibre alimentari sulla secrezione endogena di GLP-1.

I ricercatori hanno osservato che differenti tipologie di fibre possono influenzare in modo diverso la produzione dell’ormone e la percezione della sazietà. Tra le sostanze analizzate figurano destrine, mannani, beta-glucani e amidi resistenti. I risultati più interessanti per l’associazione tra GLP-1 e sazietà riguardano alcune categorie di destrine, pur in presenza di evidenze ancora limitate.

Un ulteriore studio clinico randomizzato, condotto su 28 adulti e pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition nel 2026, ha osservato che gli acidi grassi a catena corta, molecole prodotte anche dalla fermentazione delle fibre intestinali, possono modificare la secrezione di GLP-1 e altri segnali ormonali dell’appetito, con effetti differenti secondo la sede intestinale di rilascio. Risultati promettenti, che tuttavia non dimostrano un’efficacia dimagrante equivalente a quella dei farmaci agonisti del recettore GLP-1.

In particolare, tra i principali alimenti capaci di innescare questo meccanismo figurano legumi come lenticchie, ceci e fagioli, cereali integrali come avena e orzo, verdure e alimenti contenenti amido resistente. Si tratterebbe di cibi in grado di contribuire alla sazietà attraverso differenti meccanismi fisiologici.

Ciò in quanto una parte delle fibre viene fermentata dal microbiota intestinale, favorendo la produzione di acidi grassi a catena corta, tra cui acetato, propionato e butirrato, coinvolti nella comunicazione tra intestino e metabolismo. Si tratta di componenti presenti in alimenti comuni della dieta mediterranea, generalmente accessibili e inseribili in un’alimentazione equilibrata, senza necessariamente ricorrere a prodotti costosi.

A ciò si accompagna la validità dei farmaci antagonisti del recettore GLP-1, documentata da alcune ricerche cliniche. Nello studio internazionale STEP 1, pubblicato sul New England Journal of Medicine, la semaglutide alla dose di 2,4 milligrammi settimanali, associata a interventi sullo stile di vita, ha prodotto una riduzione media del peso corporeo del 14,9% dopo 68 settimane, contro il 2,4% del gruppo placebo.

Il risultato riguarda uno specifico trattamento farmacologico dell’obesità e non può essere trasferito agli alimenti o agli integratori che influenzano il GLP-1 naturale. Le terapie richiedono prescrizione e monitoraggio medico, anche per i possibili effetti indesiderati e le controindicazioni.

“La ricerca sul GLP-1 ci aiuta a comprendere che fame, sazietà e metabolismo non dipendono esclusivamente dalla volontà individuale, ma da processi biologici complessi. Vogliamo promuovere una cultura della salute nella quale il peso ideale non sia un modello estetico da inseguire ma un obiettivo di benessere realistico, personale e sostenibile. La natura offre meccanismi straordinari: il compito della ricerca è comprenderli, quello della buona divulgazione è renderli accessibili a tutti” – conclude Roberto Feroli.