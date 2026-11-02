I musei più belli d’Italia aprono gratis, un giorno tra meraviglie: i siti a Napoli e Campania

Mercoledì 4 novembre 2026, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sarà possibile visitare musei a parchi archeologici di proprietà statale ad ingresso gratis: tante saranno le meraviglie da poter ammirare anche a Napoli e in Campania.

Giornata Forze Armate 2026: musei gratis a Napoli e in Campania

Si tratta della terza data ad accesso gratuito istituita dal Ministero della Cultura, insieme a quelle del 25 aprile e del 2 giugno, come previsto dal 2023 in occasione di ricorrenze dall’alto significato storico. Visite straordinarie che si aggiungono alle consuete aperture della Domenica al Museo che, proprio lo scorso 1 novembre, ha visto le principali località museali d’Italia accogliere migliaia di visitatori gratuitamente.

Anche per la data di mercoledì 4 novembre, le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Si consiglia di consultare i canali ufficiali dei singoli siti museali per ottenere maggiori informazioni.

Di seguito le aperture a ingresso gratis previste in Campania.