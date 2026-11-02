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I musei più belli d’Italia aprono gratis, un giorno tra meraviglie: i siti a Napoli e Campania

Nov 02, 2026 - Veronica Ronza

Mercoledì 4 novembre 2026, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sarà possibile visitare musei a parchi archeologici di proprietà statale ad ingresso gratis: tante saranno le meraviglie da poter ammirare anche a Napoli e in Campania.

Giornata Forze Armate 2026: musei gratis a Napoli e in Campania

Si tratta della terza data ad accesso gratuito istituita dal Ministero della Cultura, insieme a quelle del 25 aprile e del 2 giugno, come previsto dal 2023 in occasione di ricorrenze dall’alto significato storico. Visite straordinarie che si aggiungono alle consuete aperture della Domenica al Museo che, proprio lo scorso 1 novembre, ha visto le principali località museali d’Italia accogliere migliaia di visitatori gratuitamente.

Anche per la data di mercoledì 4 novembre, le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Si consiglia di consultare i canali ufficiali dei singoli siti museali per ottenere maggiori informazioni.

Di seguito le aperture a ingresso gratis previste in Campania.

  • Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano, Avellino;
  • Teatro Romano di Benevento, Benevento;
  • Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, Alife, Caserta;
  • Museo Archeologico Nazionale di Calatia, Maddaloni, Caserta;
  • Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere, Caserta;
  • Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca, Caserta;
  • Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo, Caserta;
  • Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum, Teano, Caserta;
  • Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Museo e Castello di Baia, Bacoli, Napoli;
  • Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli, Napoli;
  • Parco Archeologico di Cuma, Pozzuoli, Napoli;
  • Anfiteatro Flavio, Pozzuoli, Napoli;
  • Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano, Napoli;
  • Siti della Grande Pompei – Parco Archeologico di Pompei, Pompei, Napoli;
  • Palazzo Reale di Napoli e Museo Pignatelli, Napoli;
  • Certosa e Museo di San Martino, Napoli;
  • Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Napoli;
  • Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli;
  • Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli;
  • Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli;
  • Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”, Piano di Sorrento, Napoli;
  • Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Eboli, Salerno;
  • Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, Pontecagnano, Salerno;
  • Certosa di San Lorenzo, Padula, Salerno;
  • Museo Archeologico Nazionale di Sala Consilina, Sala Consilina, Salerno.

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musei gratis
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre