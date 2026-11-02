Tragico schianto nel Vesuviano, 56enne morto: con lui in auto moglie e nipotino di 3 anni

Un tragico incidente si è verificato a Massa di Somma causando la scomparsa di un uomo di 56 anni, morto sul colpo, e il ferimento della moglie e del nipotino che viaggiavano con lui a bordo dell’auto.

Incidente a Massa di Somma: morto 56enne, moglie ferita

L’uomo e i suoi familiari si trovavano in auto in via Veseri, a Massa di Somma, quando improvvisamente la vettura sarebbe stata travolta in pieno da un Suv con a bordo tre ragazzi giovanissimi. La vittima è Gennaro Costanzo, conosciuto anche con il soprannome di ‘o pittore, mentre la moglie Carmela è stata trasportata in ospedale con gravi ferite. Anche il nipotino di 3 anni è stato soccorso ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, i tre ragazzi, a seguito dello schianto, sarebbero scappati via, senza prestare soccorso. Uno di loro, tuttavia, durante la fuga, sarebbe svenuto, costringendo il suv ad arrestare la sua corsa a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. I due amici avrebbero provato a svegliarlo per poi fuggire via.

Dopo aver ripreso conoscenza il giovane non sarebbe riuscito ad allontanarsi dal posto, forse anche per il forte stato di choc. Sarebbero stati i carabinieri ad intercettarlo e fermarlo, disponendo il trasferimento presso l’ospedale del Mare dove è ricoverata, in gravi condizioni, anche la moglie dell’uomo deceduto.

La 50enne avrebbe riportato fratture alla spalla e all’anca, oltre a lesioni varie. Al momento medici e familiari hanno preferito non darle la notizia del decesso del marito. Il piccolo, invece, è stato trasportato al Santobono per gli accertamenti del caso ma, per fortuna, sta bene.

“Costituitevi, sappiamo chi siete. Avete le ore contate. Mio padre era un lavoratore che faceva sacrifici per portare qualche soldo in più a casa” – ha detto il figlio della vittima, raggiunto dal deputato Francesco Emilio Borrelli.