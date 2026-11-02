Un Halloween speciale per i bambini di Torre del Greco, la festa gratuita di Surgel Italia è stata un successo

Halloween a Torre del Greco si è trasformato in una grande occasione di festa e condivisione grazie a Surgel Italia, che anche quest’anno ha voluto dedicare ai più piccoli un appuntamento speciale, all’insegna del divertimento, della fantasia e della voglia di stare insieme.

Una manifestazione che, per questa edizione, ha cambiato veste e dimensioni, facendo registrare una partecipazione ancora più ampia di bambini e famiglie.

Una nuova location per una festa ancora più grande

La novità più importante di quest’anno è stata la scelta della location. Da anni, infatti, l’iniziativa ideata dal compianto fondatore del gruppo di ingrosso e dettaglio surgelati e portata avanti con passione dai suoi eredi animava gli spazi esterni dei singoli punti vendita in via Nazionale 115 BIS e, dallo scorso anno, Via Roma 82.

In questo 2026, la festa si è trasferita nell’area di parcheggio di via Nazionale, proprio di fronte alla Villa del Cardinale, che i gestori hanno messo con piacere a disposizione per l’evento.

Una scelta che ha permesso di ampliare notevolmente gli spazi della festa, trasformando l’area in un vero e proprio mini-villaggio di Halloween, luogo di ritrovo per i bambini e i loro genitori.

La maggiore disponibilità di spazio ha consentito di accogliere un pubblico molto più numeroso, ma soprattutto di arricchire il programma con attrazioni, gonfiabili e diversi momenti di spettacolo, offrendo ai piccoli partecipanti tante occasioni per divertirsi e – cosa non meno importante – in un’area chiusa al traffico e lontana dai pericoli della strada.

Attrazioni, gonfiabili e spettacoli: Halloween è dei bambini

Travestimenti, sorrisi, entusiasmo e tanta voglia di divertirsi: sono stati questi gli ingredienti di una giornata pensata interamente per i bambini della città.

Dolcetti, zucchero filato e i gonfiabili hanno rappresentato i principali richiami della manifestazione, insieme agli spettacoli che hanno animato la festa, regalando momenti di stupore e coinvolgimento anche ai genitori presenti.

Un’organizzazione resa possibile proprio dagli spazi più ampi della nuova location, che hanno permesso di distribuire le diverse attività e creare un ambiente protetto, nel quale i bambini potessero giocare e divertirsi in tranquillità.

La sicurezza, insieme alla qualità dell’intrattenimento, è stata infatti uno degli aspetti centrali di questa nuova formula: un’area dedicata alla festa, lontana dal traffico e organizzata per permettere a tutti di vivere Halloween senza preoccupazioni e, per i genitori torresi, senza spendere un solo euro.

La scelta di spostarsi dai punti vendita (chiusi per l’occasione) con tutto lo staff impegnato nell’organizzazione e nell’ottima riuscita dell’evento ha quindi spostato radicalmente il focus da occasione promozionale a momento donato al territorio.

Surgel Italia, una festa che è diventata una tradizione

Quella di Halloween è ormai una tradizione alla quale Surgel Italia è particolarmente legata. Un appuntamento nato con il desiderio di regalare un sorriso ai più piccoli e diventato, anno dopo anno, un momento atteso da tante famiglie della città di Torre del Greco.

Un’iniziativa che racconta anche un modo diverso di vivere il rapporto con la propria città: non soltanto attraverso il lavoro quotidiano e l’attività commerciale, ma partecipando alla vita della comunità, creando occasioni di incontro e offrendo momenti di spensieratezza soprattutto ai più piccoli. Un’attenzione al sociale che l’azienda riconferma, in tutti e 12 mesi dell’anno, in numerose occasioni: dalle sagre alle feste patronali, alla sponsorizzazione e promozione di eventi benefici.

Perché, quando si tratta di regalare un sorriso, in particolare ai bambini, anche una semplice serata di Halloween può diventare qualcosa di speciale: un ricordo da portare a casa insieme alle caramelle, ai travestimenti e alla magia di una festa condivisa con tutta la città.

Surgel Italia, dove si trova e contatti

Surgel Italia, presente da anni sul territorio di Torre del Greco e dintorni, conferma così la sua vocazione ad essere non solo un punto vendita di qualità, ma anche un luogo di comunità, aggregazione e festa.

INDIRIZZO: Via Nazionale 115BIS e Via Roma 82, Torre del Greco;

TELEFONO: 08118944932 o whatsapp 3533794563;

SOCIAL: pagina Facebook, Instagram e TikTok;

E-MAIL: g.s_food@libero.it.