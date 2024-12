Pesci, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno dei Pesci

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo ai Pesci.

Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno dei Pesci

Nel 2025 è necessario affrontare alcune problematiche. Alcuni stanno sviluppando dei piani e i primi mesi dell’anno serviranno per preparare il terreno. A partire dall’8 giugno, si potrà cominciare a realizzare le idee che si hanno. Agosto, grazie all’influenza di Venere, sarà un periodo favorevole per le relazioni amorose e rappresenterà un punto di svolta. Chi già vive una relazione resterà in coppia, mentre chi avvia una nuova storia troverà stabilità nella seconda metà dell’anno.