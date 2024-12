Toro, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno del Toro

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo al Toro.

Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno del Toro

Il Toro sta attraversando una significativa trasformazione sin dal 2024. Avete eliminato tutto ciò che non vi piaceva. Questo è un anno cruciale, specialmente nella sua fase finale. Giugno, con Venere in Toro, si preannuncia come un mese rilevante. Non ci sono particolari ostacoli nei pianeti. Si tratta di un anno di grande energia.