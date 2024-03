Barcellona-Napoli 3-1, gli azzurri dicono addio al sogno Mondiale per club

Il Napoli viene eliminato dalla Champions League e dice ufficialmente addio al sogno Mondiale per Club. Barcellona nettamente superiore nel gioco e nella concretezza, ma lasciano l’amaro in bocca le tante occasioni fallite: una su tutte, quella di Lindstrom, che sul risultato di 2-1 mette fuori di testa da pochi passi una sfera solo da spingere in porta. Errore decisivo che di fatto chiude il match ancor prima del 3-1 finale firmato dal solito Lewandowski.

Deludono Kvaratskhelia e Osimhen, schiacciati dal peso delle aspettative e mai pericolosi, escludendo una conclusione nel finale del georgiano che sibila il palo. Con la difesa altissima del Barcellona, avrebbero sicuramente potuto incidere molto di più. Partita che mette ufficialmente la parola fine al ciclo aperto da Spalletti tre stagioni fa, culminato con la conquista dello Scudetto del 4 maggio 2023.

FINE PARTITA









Barcelona-Napoli in diretta dallo stadio Olimpico di Montjuic

Buona risposta del Napoli all’uno/due del Barcellona che, in tre minuti, si era portato in vantaggio per due reti a zero con Cancelo e Firmin Lopez. Poteva sembrare una sentenza definitiva per il Napoli, che però ha avuto la forza di reagire ed al trentesimo minuto ha accorciato con Rrahmani.

La cronaca

– Al minuto 30′ Rrahmani accorcia per il Calcio Napoli.

– Il raddoppio di Cancelo al minuto 17′.

– Barcellona in vantaggio con Fermin Lopez al 15′ minuto.

Inizia la partita!

Barcellona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo, Christensen, Gündoğan, Lopez; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia