Insulti razzisti a Juan Jesus, cosa rischia Acerbi (che non ha chiesto scusa pubblicamente)

Inter-Napoli è stata macchiata da un gravissimo episodio di razzismo. La partita di ieri sera, disputata allo stadio San Siro, ha vissuto un triste epilogo quando, nel finale, il calciatore nerazzurro Francesco Acerbi ha utilizzato espressioni razziste nei confronti di Juan Jesus, che ha segnalato immediatamente l’accaduto all’arbitro La Penna.

Le immagini del suo labiale hanno fatto il giro del web, così come l’eleganza che il difensore brasiliano ha infuso nell’intervista post partita rilasciata ai microfoni di DAZN: “Le cose di campo rimangono lì. Acerbi ha esagerato con le parole ma mi ha chiesto scusa, è un ragazzo intelligente”.

Un gesto nobile, quello di Juan Jesus, che però non deve coprire la vergogna, perché di questo si tratta, intrisa nel gesto ignorante di Acerbi, che, per inciso, non ha ancora chiesto scusa pubblicamente.

Acerbi ha violato l’Art.28 del Codice di Giustizia Sportiva, quello dedicato agli atteggiamenti discriminatori, ed in particolare non ha rispettato il Comma 1: “Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Tutto dipenderà da cosa ha scritto nel referto l’arbitro La Penna.

Cosa rischia Acerbi dopo gli insulti razzisti a Juan Jesus in Inter-Napoli

Come da Codice di Giustizia Sportiva: “Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00″.