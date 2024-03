Francesco Acerbi è attualmente al centro di una bufera mediatica, dopo i vergognosi insulti razzisti rivolti ieri sera all’avversario Juan Jesus nel corso della partita di San Siro tra Inter e Napoli. Un episodio increscioso che stamane gli è costato anche la Nazionale: il commissario tecnico Luciano Spalletti ha infatti rispedito immediatamente a casa il difensore nerazzurro, in attesa di provvedimenti da parte di FIGC e Lega Serie A nei suoi confronti.

Secondo il Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore rischia 10 giornate di squalifica più un’ammenda pecuniaria. In tal senso si è già attivata la Procura Federale, che nei prossimi giorni interrogherà entrambi i protagonisti della vicenda. Intanto l’Inter ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha sostanzialmente preso tempo, in attesa di avere un colloquio con lo stesso Acerbi che chiarisca la dinamica esatta.

Acerbi versione 2019: “Non si possono fermare tutte le partite per i cori razzisti”

L’agente dell’ex Lazio Pastorello, intanto, ha smentito le ingiurie razziste rivolte dal suo assistito a Juan Jesus: “La notizia è stata riportata male, non gli ha mai detto ne**o. Forse è volata qualche parola di troppo, ma non quella. È un ragazzo con grande morale, credo a quello che mi ha detto. Si sono chiariti in campo”.

Nel 2019 Acerbi vestiva la maglia della Lazio: a margine di un evento svoltosi nelle scuole, rilasciò delle dichiarazioni controverse rispetto alla chiusura degli stadi in caso di cori razzisti. Neanche a farlo apposta, pochi giorni prima proprio un calciatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, era stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi dell’Inter. All’epoca dei fatti si espresse così: “Non si possono chiudere gli stadi ogni volta che 100 persone intonano cori razzisti. È una cosa che non si fa, ma andrebbe fatto qualcosa di più drastico (?)”. Parole che sembrarono campate in aria, e che nascosero (male) un sostanziale menefreghismo nei confronti dell’argomento.