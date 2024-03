Napoli, l’agente di Cheddira: “Walid vuole gli azzurri per dimostrare il suo valore”

Una discreta stagione al Frosinone, dopo il boom al Bari. Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli è sempre più convinto di rimanere in azzurro al termine del prestito in terra ciociara. A conferma delle intenzioni del calciatore, oggi a Radio CRC durante la trasmissione “Si gonfia la rete”, ha parlato il suo agente Bruno Di Napoli che ha spiegato il momento del calciatore marocchino e ha parlato del futuro del suo assistito, che sogna maglia del Calcio Napoli.

Le parole dell’agente di Cheddira sul ritorno del marocchino al Napoli

Queste sono le parole di Bruno di Napoli sul ritorno di Cheddira in azzurro dopo il prestito al Frosinone: “Per ogni calciatore giocare al Maradona è un sogno. Cheddira ha dimostrato di poter fare questa categoria. Adesso sta realizzando qualche gol in più anche. L’obiettivo è quello di tornare a Napoli e ritagliarsi uno spazio”.

Sul prossimo mercato del Napoli: “Nel caso in cui non riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions League ci sarà un reset generale. Innanzitutto andranno fatte valutazioni sulla punta tecnica e si dovrà aprire un nuovo ciclo. Cheddira è un calciatore duttile che in coppia può fare ancora meglio. Sicuramente potrebbe essere un giocatore che potrebbe far parte della rosa del Napoli. A gennaio non ha voluto lasciare il Frosinone nonostante le offerte perché il suo obiettivo è quello di salvarsi col Frosinone. L’obiettivo poi è quello di tornare a Napoli e dimostrare il proprio valore in una squadra importante e blasonata come il Napoli.