Una vera e propria tragedia ha colpito il mondo del calcio, in particolare quello italiano. È prematuramente scomparso all’età di 57 anni Joe Barone, direttore generale della Fiorentina di Rocco Commisso. Il manager viola domenica era stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in albergo, in procinto di spostarsi verso il Gewiss Stadium di Bergamo, dove si sarebbe dovuta giocare la partita dei toscani contro i padroni di casa dell’Atalanta, poi annullata.

Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano, è morto dopo un disperato intervento chirurgico seguito da due giorni di agonia.

È morto Joe Barone, il cordoglio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore immenso della famiglia e del Club viola per la scomparsa di Joe Barone.

Questo il messaggio di cordoglio del Presidente azzurro:

“Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare. Un grande vuoto per la moglie Camilla, per i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, per la Fiorentina, il suo Presidente Commisso e per tutti quelli che lo hanno conosciuto per le sue capacità umane e professionali”.